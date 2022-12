Emanuele Filiberto: «Harry e Meghan oltre ogni limite, la famiglia reale non è il set di Hollywood»

«I panni sporchi si lavano in famiglia. E ce ne sono, ce ne saranno come in ogni famiglia. Ma penso che sinceramente loro siano andati oltre. La monarchia inglese non è un set cinematografico di Hollywood. E purtroppo credo che Meghan l’abbia reso tale». In un’intervista esclusiva con l’Adnkronos, Emanuele Filiberto interviene sullo scandalo che sta investendo la famiglia reale inglese, dopo le rivelazioni scottanti e clamorose che emergono dagli ultimi tre episodi di “Harry & Meghan”, la docu-serie di Netflix in cui la coppia racconta la sua versione dei fatti. «Io trovo molto triste quello che sta succedendo», spiega Emanuele Filiberto. «Innanzitutto a livello di famiglia: è sempre stata una famiglia molto legata. Penso soprattutto ai due fratelli, William e Harry, uniti moltissimo. Dopo la perdita della madre contavano molto l’uno sull’altro. Erano due forze che si appoggiavano molto».

Emanuele Filiberto durissimo con Harry e Meghan

Il discendente di Casa Savoia entra poi nel merito della vicenda. «Io non discuto la scelta di Harry di lasciare l’ufficialità di tutto questo. Può essere anche comprensibile», osserva, «volersi fare la propria vita un po’ più lontano, far crescere i bambini in una normalità». Quello che «mi dispiace è che, nonostante la scelta, fanno di tutto per essere ancora molto presenti purtroppo buttando fango su una famiglia che è il collante dell’Inghilterra. E questo è un grande peccato. Una volta scelta», argomenta Emanuele Filiberto, «allora fai la tua vita, non vendere un documentario che, a quello che mi dicono, è totalmente non interessante e prefabbricato, parlando male di una famiglia che ti ha cresciuto, aiutato, e ti è stata vicino in tutti i momenti».

Il particolare sulla Regina madre

Emanuele Filiberto rivela poi all’Adnkronos un particolare che riguarda la Regina madre. «A quanto so, la Regina aveva accettato il loro matrimonio con grande umanità, l’umanità di una nonna che era molto legata ad Harry», spiega. «Ed è stata sempre molto gentile anche con Meghan». Fa poi un’osservazione sulle possibili implicazioni che le liti tra i reali inglesi potrebbero avere sui sudditi: «La monarchia è un punto di riferimento per un popolo. Puoi essere di destra, di sinistra, ma la monarchia è una famiglia che unisce il popolo. E se l’esempio della famiglia non c’è più, che esempio c’è per gli altri?».

«C’era molto più da fare che da disfare»

Per il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia «questo è un peccato. Loro avevano la grande fortuna di essere una famiglia grande. Lei americana, già sposata con una persona che non proveniva dallo stesso ambiente, e che poteva dare una grande forza al Commonwealth, arricchendolo. Sarebbero potuti essere un grande clan, fare tante cose con le Fondazioni, e invece no. C’era molto più da fare che da disfare, e loro purtroppo hanno disfatto».