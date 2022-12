Crozza distrugge i radical chic: ai matrimoni tirano le bacche di goji e per fare l’elemosina chiedono l’Iban (video)

Esilarante la performance di Maurizio Crozza nell’ultima puntata di “Fratelli di Crozza” su Nove tv. Nei panni di Vincenzo De Luca, il comico mette alla berlina i radical chic prendendo in giro le loro abitudine sofisticate e “alternative” e anche la loro allergia al contante, considerato “moneta del volgo”. Non senza dimenticare che in genere si tratta di “figli di papà”, troppo benestanti per mischiarsi col popolo. Loro dicono “resilienza” mentre la gente del popolo dice “un mazzo tanto”.

E ancora i radical chic non mangiano la pizza ma preferiscono la mozzarella di soia bio. O anche ai matrimoni non tirano il riso ma le “bacche di goji”. “I radical chic non si fanno una risata ma dicono ADORO”. Molto efficace il passaggio sulla mania di quelli del Pd di pagare con il telefonino, “la moneta gli fa schifo”. “E quando devono fare testa o croce lanciano in aria l’iphone14”. Vorrebbero infine cambiare la canzone di Liza Minelli “Money” in “Pos pos pos…”.

