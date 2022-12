Ballando con le stelle chiude col record di ascolti e il veleno della Lucarelli: “È tutto un Costamagna”

La finale di Ballando con le stelle chiude con il record di ascolti e tra le polemiche per la vittoria della ripescata Luisella Costamagna, in coppia con Pasquale La Rocca. A premiare la trasmissione di Milly Carlucci, giunta alla diciassettesima edizione, gli ascolti: ieri Rai1 ha registrato 3.987.000 spettatori pari al 30.1% di share stracciando la concorrenza. Su Italia1 la replica del film natalizio ‘Mamma, ho perso l’aereo’ ha raggiunto 1.768.000 spettatori (10%). Su Canale5 ‘Natale a 5 stelle’ ha invece raccolto 1.594.000 spettatori con uno share del 9.7%.

Quasi 4 milioni di telespettatori per la finale di Ballando con le stelle

“È tutto un Costamagna, magna”. Selvaggia Lucarelli chiude con questo post in piena notte la finalissima di Ballando con le Stelle’ edizione 2022, contraddistinta da un’accesa polemica tra i giudici. Nella finalissima, in onda su Rai1, contraddistinta dalle immancabili polemiche, i vincitori ripescati nella precedente puntata hanno sfidato il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor, arrivati secondi. Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice e dj italo-francese Ema Stokholma e il ballerino e coreografo Angelo Madonia. Quarti classificati Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Il nuotatore professionista e l’insegnante sono stati i primi due uomini, entrambi dichiaratamente omossessuali, ad aver ballato insieme nella trasmissione. Il trionfo della coppia Costamagna-La Rocca è arrivato dopo il ko di Gabriel Garko che, dato come favorito in coppia con Giada Lini, ha dovuto abbandonare la competizione, rinunciando alla possibilità di aggiudicarsi il primo posto.

forse non c’era alcun bisogno che la coppia sconfitta diventasse (come scenografia impone) in bianco e nero!!! 🤣🤣🤣🤣

guardate la faccia di Egger! 🙈🙈🙈pic.twitter.com/EsZOBoLpFR — ValeRìo (@PeracchiValerio) December 24, 2022

Premio Aiello a Dario Cassini e Lucrezia Lando

La classifica è il risultato del voto della giuria tecnica guidata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, e del pubblico da casa, che si è espresso direttamente sui profili social ufficiali della trasmissione. La coppia vincitrice, formata dalla giornalista e conduttrice televisiva e dal maestro La Rocca, ballerino e coreografo al suo debutto in Ballando con le stelle’ in Italia ma già vincitore delle