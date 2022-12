Selvaggia Lucarelli, serata “bestiale” a “Ballando”. E alla fine se la prende con Mughini (video)

Puntata “bestiale” per Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle” su Rai Uno. La giudice del dance show riuscita a coronare (e a peggiorare) una settimana di liti praticamente con tutti: dalla Carolyn Smith, la vera competente in fatto di ballo, a Mariotto, alla Zaniccchi ; fino a Sara di Vaira, ex ballerina con diritto di bonus “salva-vita”. E infine, al termine della puntata di venerdì, mentre scorrevano i titoli di coda, la Lucarelli ha trovato modo di sottolineare un’uscita un po’ naif, ma certamente innocua, di Giampiero Mughini. Chiamato in causa dalla conduttrice Milly Carlucci, a commentare l’andamento della gara.

“Ballando con le stelle”: Mariotto regala a Selvaggia Lucarelli una schimmietta

L’aria si è fatta piuttosto pesante nella giuria di Ballando. E meno male che la puntata era iniziata all’insegna del messaggio buonista di Matano: “Cerchiamo di andare d’accordo”. Lucarelli passa una serataccia, in clima innescato sabato scorso con la furibonda lite con Mariotto che le dette della “scimmia che getta escrementi su tutti“. Il critico e giurato non aveva gradito il termine “squallida” usato dalla collega contro Iva Zanicchi. Criticabile quanto si vuole, ma il termine non era proprio accettabile. Ebbene, Mariotto ha pensato bene di irritare ancor più la collega, portandole un regalo di Natale che più che un ramoscello d’ulivo di pace, getta il sale sulla ferita: una scimmietta con la paletta in mano. “Non lo accetto”, sibila subito Selvaggia Lucarelli, accogliendo le scuse con freddezza. In settimana aveva avuto un contezioso con la Smith criticando il suo italiano ancora traballante.

Selvaggia Lucarelli in tilt: “E’ uscito solo Bigiarelli”. Ma non è vero

Successivamente non le va giù il passaggio alla prossima puntata della Zanicchi. Alla quale Sara di Vaira consegna il bonus che la “salva” dall’eliminazione decretata dal voto social. Era nelle regole del programma, la sia la Zanicchi sia la Di Vaira hanno molte ruggini con la Lucarelli. E il cerchio si è chiuso a sfavore della Lucarelli. Che infatti subito dopo la fine della puntata ha sbroccato e twittato: “In pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli”. Che, lo ricordiamo, è il suo compagno di vita. In realtà si tratta di un tweet frutto di stizza. Da “Ballando”, le ricorda il popolo social, sono stati eliminati Mugini, Barale, Marta Flavi, Cassini.

La Lucarelli alla fine se la prende pure con Mughini

Poi, si sfoga contro Giampiero Mughini, inventando un “razzismo” che lo scrittore non si sogna minimamente: un frase che l’ex concorrente prinuncia, preso in contropiede, ormai a notte inoltrata, che la Lucarelli ripropone cn il video per godere di gettare al pubblico ludibrio un altro suo “nemico”.

Selvaggia Lucarelli espone Mughini al ridicolo

Un momento tra il divertente e l’imbarazzante. E’ Selvaggia Lucarelli, perennemente in guerra con i colleghi e con i concorrenti del talent, a rendere virale su Twitter il video di pochi secondi in cui Giampiero Mughini parla a bordo pista, E’ seduto e commenta l’esibizione di Ema Stokholma, ancora in gara. “E anche la nostra splendida ospita finlandese… – spiega Mughini, prima di bloccarsi di colpo – No, lei è… Cos’è la nostra ospite? Che razz… è? Che nazionalità è?”. Può succedere che non ti escano le parole. “Ema, Ema? E’ francese, è francese!”, interviene la Carlucci cercando tit togliere tutti dall’imbarazzo.”E’ francese? Si è vero, una volta abbiamo anche parlato”, ricorda Mughini annuendo, mentre la regia di Rai1 inquadra sul palco la Stokholma che se la ride di gusto. Solo la Lucarelli, più veloceb della luce, ne approfitta per gettargli contro discredito…

Il razzismo non c’entra niente

Lei scrive solo un laconico “Che razz…”. Dando alla frase una chiave vagamente razzista. Che certo non c’è. Tra i commenti le si fa notare che “la parola razza non è una parola sbagliata. È più appropriato dire etnia ma in italiano è una parola facente parte del dizionario che esprime esattamente il suo significato. Lo sbaglio sta nel leggere in quella parola un’accezione negativa”. ma quando ce l’hai colo mondo intero…