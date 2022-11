Lucarelli come “una scimmia che getta escrementi sugli altri”: Mariotto sbotta a “Ballando con le stelle”

Ogni puntata una polemica. E al centro c’è sempre lei, Selvaggia Lucarelli. Ma non solo il pubblico comincia a essere stanco delle performance del personaggio, usurato da un copione ripetitivo. Anche la giuria dà segni di insofferenza. E persino Milly Carlucci non difende la giurata Lucarelli quando su di lei piovono le rimostranze del pubblico. Un segno che forse l’aria sta cambiando e a “Ballando” si rinnoverà qualcosa a partire dalla prossima edizione? Lo scopriremo col tempo.

Intanto la trasmissione della Carlucci regala, sabato sera, un’altra pagina trash. Selvaggia, indispettita dal fatto che il suo fidanzato è stato eliminato, accusa la giuria di dare voti a seconda delle simpatie. E si becca la replica di Ivan Zazzaroni: “Cara Selvaggia, io prima e dopo la trasmissione non ho contatti di nessun tipo con i concorrenti”. Al contrario di te, è la parte sottintesa del discorso.

Poi Lucarelli definisce squallida Iva Zanicchi per il linguaggio un po’ troppo colorito che la cantante ottantenne non sempre riesce a trattenere. E a quel punto è Guillermo Mariotto a sbottare. “Sono molto seccato da tutto questo atteggiamento, di tutte queste parole che volano qua dentro” ha esordito quando ha dovuto dire la sua su Iva Zanicchi e la sua esibizione.

“Io trovo – ha continuato – che quello che sta vivendo la signora Zanicchi, con un marito malato, situazioni che la provano… Il fatto che lei riesca a venire qua a esorcizzare tutto questo con un’allegria che è stata la chiave di lettura di questa edizione di Ballando con le stelle… Arrivare al punto di dargli della squallida, scusa Selvaggia, mi sembra una cosa veramente fuori luogo”, ha tuonato Mariotto. “La figura della squallida la stai facendo tu, capito?” ha detto ancora: “Perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti a tutti i costi“. Quindi ha chiesto scusa a Iva Zanicchi a nome di tutta la giuria in un boato di applausi da parte del pubblico.

Lucarelli ha ovviamente fatto la vittima su twitter, chiamando a raccolta i suoi fan e bloccando i commenti sgraditi al suo post di lamentele: “Trovo illuminante il fatto che si ritenga normale che un collega dica alla collega : “sei una scimmia che lancia escrementi” in tv. Il tutto, poi, perché si è permessa di dire che il momento barzelletta tra cappelle e organi del prete (per non dimenticare il tro*a) è squallido”.