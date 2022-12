Aeronautica, la Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori. Il ringraziamento di Meloni

Oggi si celebra la Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica Militare e di tutti gli Aviatori. Nel giorno delle celebrazioni «il governo – si legge in una nota del presidente del Consiglio Giorgia Meloni – rinnova la sua gratitudine verso gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare che ogni giorno garantiscono a ciascuno di noi la sicurezza dei cieli d’Italia, operano nelle missioni di pace e stabilità in Europa e nel mondo, sono impegnati nel concorso alle emergenze contro le calamità naturali che colpiscono la popolazione e assicurano il trasporto sanitario urgente, soprattutto a favore dei bambini».

Aeronautica Militare, gli auguri della Difesa e di Crosetto

All’Aeronautica Militare e a tutti gli Aviatori arrivano anche gli auguri della «Difesa e del ministro Guido Crosetto». «Grazie per il servizio reso per la sicurezza dei nostri cieli e a beneficio della collettività. Con valore verso le stelle!», si legge in un tweet del ministero della Difesa. A cui segue anche un tweet di Crosetto: «Proteggere e tutelare sono parte della missione Difesa. Un impegno che accompagna e ispira ogni nostra azione. Anche oggi, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, le Forze Armate sono all’opera in Italia e all’estero a garanzia dei principi di libertà e uguaglianza».

La Russa: «Gli italiani contano su di loro»

Un messaggio è giunto anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa. «Nel giorno della celebrazione della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori, esprimo la mia sincera gratitudine alle donne e agli uomini dell’Aeronautica Militare. Gli italiani con orgoglio possono contare e contano su di loro, in Italia come all’estero, nelle missioni internazionali di pace come in Patria. Ovunque ci sia una necessità, loro ci sono e ci saranno. Sempre».