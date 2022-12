Il centenario dell’Aeronautica Militare: grandi eventi e il “villaggio” a Piazza del Popolo

Una serata evento per il centenario dell’Aeronautica Militare che ricorrerà ufficialmente il prossimo 28 marzo. All’Auditorium Parco della Musica a Roma la presentazione delle iniziative legate alle celebrazioni. È stato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica in persona, generale di squadra aerea Luca Goretti, a scorrere cronologicamente le tappe di questo ricco percorso di eventi ed iniziative. «Una grande occasioneۜ», ha detto il generale, «per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle istituzioni».

Aeronautica Militare, il progetto di beneficenza

La serata evento è stata l’occasione per dare ufficialmente il via al progetto di beneficenza. Un’opportunità, questa, molto importante per «far volare la ricerca» e testimoniare, ancora una volta, con azioni concrete e tangibili, quanto la Forza Armata sia vicina alla collettività. Tutte le iniziative, gli eventi e le principali manifestazioni dell’Aeronautica Militare, nonché parte del ricavato dalle vendite del Calendario 2023 e le donazioni volontarie del personale e di privati, sosterranno l’iniziativa solidale “Un dono dal cielo per Airc”, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto di oncologia molecolare di Airc.

Il sostegno alla ricerca oncologica

«Vogliamo ringraziare l’Aeronautica Militare per aver scelto di legare le celebrazioni del loro centenario al sostegno alla ricerca oncologica», ha spiegato Niccolò Contucci, chief fundraising officer di Fondazione Airc. «Siamo certi che unendo le forze sapremo dare un’accelerazione importante a numerosi progetti di ricerca e potremo contribuire a rendere il cancro sempre più curabile».

Conferenze internazionali ed eventi sportivi

Manifestazioni aeree, mostre itineranti, progetti editoriali, eventi sportivi e conferenze internazionali. Il gen. Goretti, muovendosi in ordine cronologico, ha presentato ad istituzioni, partner, sponsor e media, l’articolato programma di iniziative pluridisciplinari che si susseguiranno nel 2023. Il momento più significativo ed iconico sarà ovviamente la ricorrenza del 28 marzo, data di costituzione dell’Aeronautica Militare, che sarà celebrato nella splendida cornice del centro di Roma con due eventi principali: una cerimonia militare nella terrazza del Pincio e un sorvolo aereo sulla città di Roma.

Il villaggio a Piazza del Popolo

In piazza del Popolo, dal 24 al 29 marzo 2023, sarà realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience” che consentirà ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento,