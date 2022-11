Pugno del prof all’alunno, la madre del 14enne: “Mio figlio non è una vittima, ha sbagliato anche lui” (video)

Su quello che è diventato l’ultimo caso di cronaca tra i banchi, quello del pugno del prof all’alunno che lo deride durante la lezione, parla la madre del ragazzo. E offre il più nitido esempio di obiettività, onestà intellettuale e capacità educativa. «Mio figlio non è una vittima. Ha sbagliato quanto l’insegnante. E l’ho detto anche a lui», spiega la donna mentre infuria la polemica su Il Tirreno – e il Tgcom24 ne rilancia i contenuti –. Facendo sapere a tutti esattamente come la pensa. Una visione a 360 gradi, la sua, che non fa sconti a nessuno: figlio compreso.

Pugno del prof allo studente che lo deride: parla la madre del ragazzo

Il fatto è noto e chi ha voluto ha potuto accertarsene personalmente visionando il video di 14 secondi (clicca qui per vederlo, postato su Youtube), divenuto presto virale sui social. Immagini che riprendono in diretta quanto accaduto in una scuola superiore di Pontedera, nel pisano. Sequenze che mostrano il ragazzo che saltella dietro l’insegnante seduto in cattedra. Che poi alza la mano e fa il segno della V. E con il docente che, con uno scatto improvviso, gli tira un pugno allo stomaco e poi gli chiede: «Allora, cosa fai?».

La posizione dell’istituto scolastico

La direzione dell’istituto scolastico ha definito l’episodio un «fatto gravissimo» e ha annunciato di «aver preso tutti i provvedimenti del caso. Un fatto del genere – ha aggiunto l’autorità scolastica – richiede una procedura approfondita e articolata che la scuola ha sviluppato non appena venuta a conoscenza dell’accaduto. Per il momento non vogliamo dire altro. E non ci interessa rendere dichiarazioni pubbliche».

La denuncia dei genitori del giovane e le indagini della polizia

Dunque, sulla vicenda al momento ci si ferma alle indagini in corso da parte della polizia. Che ha ricevuto la denuncia da parte dei genitori del ragazzo. Mentre la dirigenza scolastica ha immediatamente sospeso il docente. Ma le dichiarazioni della mamma del giovane al quotidiano locale danno materiale su cui riflettere. Lo stesso su cui, in queste ore, lo stesso genitore dello studente si sta interrogando.

La madre dello studente: «Non doveva saltellare alle spalle del prof e fare il buffone»

Tanto da arrivare a concludere: «Alla base c’è un comportamento sbagliato di mio figlio, che va a saltellare alla sue spalle, alla cattedra, per fare il buffone con i compagni di classe», dice la donna al Tirreno. Poi spiega anche come, all’esposto presentato contro il prof, è seguito anche un provvedimento punitivo per il figlio. «L’ho punito cancellando il suo regalo di compleanno. Ora non merita alcun premio. Se fosse stato seduto al banco come i suoi compagni non sarebbe successo niente», aggiunge.

Pugno del prof all’alunno, la madre del ragazzo: «Non è una vittima, ha sbagliato esattamente come il docente»

E ancora. «Il docente ha sbagliato, questo è fuori di dubbio. Ma mio figlio non deve alzarsi durante la lezione e andare alla cattedra a fare lo scemo. E l’ho detto anche a lui. Non è una vittima, ha sbagliato esattamente come il suo insegnante. Gli ho detto chiaramente di non vantarsi per la popolarità che sta avendo quel video, perché se io fossi in lui mi nasconderei dalla vergogna», continua la mamma dell’alunno senza fare sconti a nessuno. A partire da quel figlio, che descrive come un ragazzo che «non è cattivo, ma che è estremamente vivace».