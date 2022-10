«O ti copri o ti denudi tutta»: prof del liceo romano Plinio nella bufera per la frase all’alunna in top

«O ti copri o ti denudi tutta». Sarebbe stata questa la frase pronunciata da un professore del liceo scientifico Plinio Seniore di Roma a un’alunna. Una sollecitazione poco opportuna, sicuramente, è che ha scaraventato immediatamente l’ennesimo professore nell’occhio del ciclone delle proteste dei ragazzi. Un ennesimo docente finito all’indice dell’inquisizione studentesca, in questo caso del liceo Plinio Seniore: un insegnante che, da dietro la cattedra di Storia, avrebbe pronunciato la frase “incriminata” nei confronti di una alunna del quinto anno mentre si sfilava una felpa per rimanere con un top sportivo. Un commento che ha suscitato indignazione e rabbia tra i più e che ha motivato la decisione di manifestare il 18 novembre in tutta Italia.

«O ti copri o ti denudi tutta»: e il prof del Plinio finisce nel mirino delle proteste

Un commento che ha scatenato l’indignazione diventata subito ira degli studenti e dei dei professori che hanno accusato il docente nel mirino di sessismo. «Di solito il professore fa battutine, ma mai così pesanti. Tutta la classe mi ha mostrato solidarietà» ha confidato la giovane a Il Messaggero, poi ripresa dal Tgcom24. Aggiungendo anche che, non riuscendo a reagire sul momento alla frase, «ho chiesto solo di andare in bagno e ci sono rimasta 20 minuti». Tutto l’istituto si è sollevato in protesta. I giovani del Collettivo 20 novembre della scuola ne hanno approfittato per denunciare – anche per altri precedenti che coinvolgerebbero, a detta dei ragazzi, anche altri insegnanti – «un clima sessista all’interno dell’istituto».

Gli studenti denunciano un clima sessista nell’istituto

Mentre il dirigente, travolto dalla vicenda, ha convocato in udienza il prof del Plinio per lunedì, quando l’insegnante sarà chiamato a rappresentare la sua versione dei fatti. «Successivamente – riporta sempre il Tgcom24 – aprirà un’istruttoria interna e prenderà eventuali provvedimenti. Dichiarando al momento: «Come scuola ci dissociamo da questo tipo di eventi in modo categorico». Al momento, dunque, stante la denuncia degli studenti – che avrebbero sostenuto che il professore nella bufera non sarebbe nuovo a commenti di quel tenore, alludendo al fatto che «di solito fa battutine, ma mai così pesanti» – la protesta monta.

La dirigenza del Plinio ha convocato prof e alunna prima di annunciare provvedimenti

Anche se i contorni della vicenda sono ancora da accertare e chiarire. Tanto che il vicepreside dell’Istituto ha fatto sapere che intende ascoltare entrambe le parti (sia il docente che l’alunna) prima di procedere con eventuali provvedimenti. «Non ne sapevo nulla fino a poco fa – ha spiegato Stefano Capocaccia, il dirigente scolastico ripreso da Il Giornale –. È chiaro che sono avvenimenti gravi che, se verificati, non devono avvenire in una scuola». Una scuola dove è sempre più difficile fissare un limite, nei comportamenti e nelle asserzioni. Dall’una, come dall’altra parte della cattedra.