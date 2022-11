Israele, vince il centrodestra. Netanyahu torna premier dopo 20 mesi di opposizione

Alla fine la strategia del «gevalt» – in yiddish significa grido di aiuto – ha prevalso. A lanciarlo è stato Benjamin Netanyahu e quando lo spoglio raggiunge l’80 per cento di schede scrutinate il suo Likud risulta accreditato tra 65 e 70 seggi su 120. Bibi (così in Israele lo chiamano amici e nemici) torna al potere dopo 20 mesi passati all’opposizione. Ha avuto il merito di aver drammatizzato la campagna elettorale (la quinta in quattro anni) ricorrendo, appunto, al «gevalt». Lo ha fatto fino al giorno del voto. «Gli arabi accorrono in massa ai seggi, i sostenitori del Likud no», urlava nel megafono.

Al Likud di Netanyahu 65 seggi su 120

Ha funzionato e ora la coalizione di centrodestra ha la maggioranza assoluta alla Knesset, il parlamento israeliano. «Abbiamo ottenuto un enorme voto di fiducia da parte del popolo israeliano», ha commentato a caldo Netanyahu rivolgendosi alla folla dei sostenitori scesi in piazza per celebrare i risultati di netto (e incolmabile) vantaggio sfornati dalle urne. In precedenza, parlando nella sede del comitato elettorale del Likud, il futuro premier aveva parlato di «grande vittoria popolare». Il suo impegno è costruire ora un «governo stabile», di cui faranno parte anche i partiti degli ultra-ortodossi contrari ad ogni dialogo con i palestinesi.

La delusione dei palestinesi

E questo spiega la reazione di segno negativo la reazione da parte dell’Anp, l’Autorità nazionale palestinese. «I primi risultati che vedono in testa la coalizione di centrodestra guidata da Netanyahu – ha dichiarato il primo ministro Mohammed Shtayyeh – sono la dimostrazione che i palestinesi non hanno in Israele un partner per la pace». Shtayyeh ha anche detto che «i risultati delle elezioni alla Knesset sono la naturale conseguenza della crescita dell’estremismo e del razzismo nella società israeliana». Le elezioni hanno registrato anche la buona affermazione del partito arabo Ra’am. Stando infatti alle schede fin qui scrutinate, avrebbe superato la soglia di sbarramento per accedere al riparto dei seggi.