In mostra in Usa un frammento di papiro del Vangelo di Giovanni: nel 2015 era in vendita su eBay

Un piccolo tesoro nello scrigno della cristianità in esposizione oltreoceano. Gli ultimi studi e recenti acquisizioni storico-archeologiche si concentrano su un frammento delle dimensioni di una carta di credito: tutto ciò che sopravvive di un rotolo manoscritto del Vangelo di Giovanni. Scritto in greco intorno al 250-350 d.C. Messo in vendita su eBay, il cosiddetto Papiro di Willoughby è ora nella collezione dell’Harry Ransom Center dell’Università del Texas ad Austin (Usa). Dove a breve sarà esposto al pubblico fino al prossimo 11 dicembre.

In mostra in Usa un raro frammento di papiro del Vangelo di Giovanni

Geoffrey S. Smith, professore associato e direttore dell’Istituto per lo studio dell’Antichità e delle origini cristiane dell’Università del Texas, ha visto per la prima volta nel 2015 l’inserzione su eBay dell’antico frammento. «Non potevo permettere che il papiro finisse in mani private», ha detto Smith. «Questo frammento ha molto da insegnarci sui primi secoli del cristianesimo e, grazie al generoso sostegno di un ex studente della nostra università, il Papiro di Willoughby ha ora una sede permanente nell’Harry Ransom Center. Dove studiosi e visitatori possono vedere e studiare questo notevole testo paleocristiano».

Un papiro del Vangelo di Giovanni, scritto in greco intorno al 250-350 d.C

L’acquisizione del Papiro di Willoughby è frutto della collaborazione tra l’Harry Ransom Center e l’Istituto per lo studio dell’Antichità e delle origini cristiane. L’obiettivo è quello di sostenere nuove ricerche nel campo della storia della religione, del cristianesimo primitivo e della più ampia storia del libro. «Offrendo una finestra unica sulla prima trasmissione delle scritture cristiane, il Papiro di Willoughby rafforza il patrimonio del Ransom Center, già ampio e spesso profondo, sulla storia della trasmissione delle informazioni, sui modi materiali in cui gli esseri umani hanno registrato le loro idee e le loro attività», ha dichiarato Aaron T. Pratt, curatore del Centro per i libri e i manoscritti antichi dell’ateneo texano.

L’Università del Texas scoprì un’inserzione per la vendita su eBay dell’antico frammento

Non solo. Il Centro spera anche di effettuare un’analisi tecnica del papiro e degli inchiostri, che potrebbe fornire prove a sostegno dell’intervallo 250-350 d.C.. Il frammento potrebbe consentire agli studiosi di comprendere meglio le relazioni tra il papiro, il testo del Vangelo di Giovanni e un testo cristiano non identificato scritto sull’altro lato. «Ora che il frammento è disponibile presso un istituto di ricerca pubblico, gli studiosi avranno l’opportunità di valutare meglio le prove già considerate da Smith e di offrire le proprie interpretazioni», ha dichiarato Pratt.

Sarebbe l’unico esempio di manoscritto del primo Nuovo Testamento scritto su un rotolo di papiro inutilizzato

Secondo Smith, il Papiro di Willoughby è l’unico esempio di manoscritto del primo Nuovo Testamento scritto su un rotolo di papiro inutilizzato. Gli altri frammenti provengono quasi sempre da un codice, il libro nel suo formato moderno. Nei rari casi in cui i testi del Nuovo Testamento appaiono su rotoli, sono stati copiati sul retro di manoscritti esistenti. Non si trattava di rotoli di pergamena, ma semplicemente della forma dei libri che riutilizzavano. «Ma lo scriba di questo papiro sembra aver voluto che la sua copia del Vangelo di Giovanni fosse un rotolo», ha detto Smith.

Anche se gli ebrei e i romani non cristiani sembravano preferire il rotolo

E ancora. «I cristiani sono noti per essere stati i primi ad adottare il codice, anche se gli ebrei e i romani non cristiani sembravano preferire il rotolo. Ma poiché i primi seguaci di Gesù non erano ancora membri di una religione cristiana distinta, ma di una setta all’interno del giudaismo, gli studiosi ipotizzano che ci sia stato un periodo – molto precoce – in cui gli scritti del Nuovo Testamento venivano abitualmente scritti su rotoli». Essendo l’unico esempio di papiro greco del Nuovo Testamento copiato sul lato anteriore di un rotolo, «il Papiro di Willoughby ha molto da rivelare sulle relazioni tra ebrei e cristiani nel mondo antico», ha detto Smith. E sulla storia dei primi libri cristiani…