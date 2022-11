Il video di Giovanni Storti contro Sala: a Milano sull’asfalto ferite che sanguinano, pensate a uno in bici

Lo hanno visto e rivisto il video su Instagram del comico Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) nel quale l’attore denuncia le buche a Milano e invita l’amministrazione – leggi il sindaco Beppe Sala – a muoversi e a fare qualcosa per quelle “ferite che sanguinano e andrebbero curate”. Il video è girato in via Bramante, spesso teatro di incidenti, e Storti evidenzia con la vernice rossa le buche e l’asfalto danneggiato attorno alle rotaie del tram. “Pensate che succede se passa un ciclista o un motorino”, accusa l’attore.

Giovanni Storti: vogliamo spendere ‘sti due soldi per curare l’asfalto?

A Milano – dice Giovanni Storti nel video – “li vogliamo spendere ‘sti due soldi per farlo visitare da uno specialista questo asfalto o no?”. “Uno sfogo – racconta l’attore a Il Giorno – pensato perché da mesi io e il mio vicino chiamavamo il Comune e continuavano a rispondere che il problema era stato preso in carico. Preso in carico, preso in carico, ma nessuno si presentava a sistemare la strada. Così ci siamo detti, proviamo a fare qualcosa di estremo. Ed è saltata fuori l’idea della performance”. A ventiquattro ore dalla pubblicazione del video, operai del Comune sono intervenuti a coprire le buche di via Bramante.

Anche per Roma servirebbero video denuncia sul degrado

Servirebbero video denuncia del genere anche per le buche nell’asfalto di Roma o per la spazzatura che si ammucchia nelle strade. Uno degli ultimi in ordine di tempo è stato quello dell’attrice Claudia Gerini sui rifiuti lasciati dietro il Pantheon e che nessuno aveva raccolto. Ma gli effetti di queste denunce, nella Capitale, non hanno avuto il successo del video di Storti, cui il Comune ha risposto con maggiore sollecitudine non paragonabile all’indifferenza del sindaco dem Gualtieri.