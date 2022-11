I tifosi del Marocco scatenano la guerriglia nel centro di Bruxelles dopo la vittoria sul Belgio (video)

A Bruxelles guerriglia in centro dopo la vittoria per 2-0 del Marocco contro il Belgio ai mondiali del Qatar. Gli scontri, tra tifosi del Marocco e la polizia, sono avvenuti in zona Place Bourse. Oltre un centinaio gli agenti impiegati che sono stati oggetto di lancio di petardi. I tifosi scatenati hanno distrutto arredi e ribaltato auto. La polizia ha usato gli idranti contro i facinorosi.

Il sindaco, Philippe Close, ha sconsigliato ai cittadini di recarsi nel centro e ha avvertito che i tifosi violenti saranno arrestati. Nel resto della ci sono stati i caroselli della comunità marocchina, la prima per popolazione in Belgio (oltre 200 mila solo a Bruxelles).

“Condanno con la massima fermezza gli incidenti di questo pomeriggio. La polizia è già intervenuta con fermezza. Consiglio ai tifosi di non venire in centro città. La polizia sta usando tutti i suoi mezzi per mantenere l’ordine pubblico. Ho dato loro ordine di procedere con gli arresti amministrativi nei confronti dei responsabili degli scontri”, ha scritto il sindaco su Twitter.

Gli scontri sono tuttora in corso. Boulevard Anspach, il principale viale del centro, è chiuso e la polizia ha fatto appello ad evitare la zona. Sui social sono stati diffusi filmati che documentano la vera e propria guerriglia scatenata dai tifosi del Marocco. Scene che non hanno nulla a che fare con una festa sportiva.

Qui a #Bruxelles siamo barricati in casa dopo che i marocchini hanno deciso di devastare il centro della città dopo la partita di #BelgioMarocco.

Da immigrato mi vergogno.

E’ questo il futuro dell’#Europa?

Lo capite da soli che qualcosa sta andando storto.#qatar2022 #27novembre pic.twitter.com/P4jAZE68RM — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) November 27, 2022

A Rabat invece i festeggiamenti sono stati invece più civili