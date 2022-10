Violenta rapina a Firenze: immigrato colpisce la vittima con una bottiglia di vetro in testa

Il Gip del Tribunale di Firenze ha convalidato il fermo di un cittadino marocchino di 18 anni rintracciato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato. È indiziato di una violenta rapina in centro e a seguito della quale la vittima ha rischiato quasi di perdere un orecchio.

Firenze, l’aggressione e l’intervento in ospedale

L’episodio risalirebbe alla notte dello scorso 7 ottobre. Un cittadino filippino di 33 anni stava passeggiando introno alle 3 in Piazza San Lorenzo con il cellulare in mano. Improvvisamente un giovane gli avrebbe strappato di mano il telefonino, scappando verso via della Stufa. Il malcapitato non si è dato per vinto. Ha inseguito il ladro che però – una volta raggiunto – gli avrebbe sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. La persona ferita è finita subito in ospedale dove è stato necessario suturare l’orecchio con diversi punti.

L’identificazione del marocchino

Dopo la denuncia la Squadra Mobile di Firenze si è messa subito a lavoro per identificare l’autore dell’aggressione. Una serie di controlli e verifiche incrociate hanno rapidamente portato i “Falchi” a sospettare il giovane poi finito in manette. Secondo quanto emerso, proprio la stessa persona sarebbe stata protagonista lo scorso agosto di un episodio alquanto simile. Episodio avvenuto in questo caso a seguito di un taccheggio in un supermercato in via di Novoli.