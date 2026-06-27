Al Gay Pride Schlein si scatena: canta “esibizionista” di Annalisa, poi spunta Elodie con la fidanzata (video)

Foto: Agenzia Vista / Youtube

Milano

Elly Schlein, a sorpresa, si è presentata alla parata di Milano Pride. La segretaria dem, che negli anni passati non aveva mai mancato l’appuntamento, quest’anno non lo aveva previsto nella agenda.

Nonostante il caldo record, però, Schlein ha voluto partecipare alla parata milanese, che proprio quest’anno festeggia il 25esimo anniversario. La segretaria, in jeans e camicia azzurra, si è unita al carro del Pd, tra chiacchiere e balli, prima della partenza del corteo. Non ha sfilato per l’intero percorso di tre chilometri, fino all’Arco della Pace ma prima di andare via, nella folla arcobaleno, ha cantato “esibizionista, sesso varietà, bello come una specie estinta, viene e se ne va..”.

Nel corteo è spuntata anche la cantante Elodie, insieme alla fidanzata Francesca, salite sul carro del MilanoPride 2026.