Le inadempienze del colosso energetico russo

Eni, dando notizia sul proprio sito web, non specifica le iniziative messe in campo. Ma in base a quanto sostenuto nei giorni scorsi dall’ad, la società avrebbe pagato undialla società di dispacciamento austriaca per sbloccare l’impasse. E consentire a Gazprom di fornire il gas a Eni presso il punto di scambio austriaco previsto dal contratto Eni-Gazprom.

Dal primo ottobre scorso, infatti, in Austria è entrata in vigore una nuova normativa che prevede che il gas deve essere consegnato dagli operatori internazionali al confine con il Paese. E non trasportato all’interno come avveniva in precedenza. E tra gli adempimenti della nuova regolamentazione vi sarebbe un deposito cauzionale da versare all’operatore austriaco. A quanto risulta, Gazprom non avrebbe adempiuto e la fornitura di gas sarebbe stata bloccata.