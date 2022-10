Berlusconi indica in una lettera agli azzurri i capigruppo: Ronzulli al Senato, Cattaneo alla Camera

Berlusconi non ha dubbi: e in una lettera dai toni cordiali mette nero su bianco agli azzurri le indicazioni per l’elezione dei capigruppo: Licia Ronzulli al Senato, e Alessandro Cattaneo per la Camera. Dopo il ritrovato accordo con Giorgia Meloni, che ha sanato le incomprensioni e ristabilito gli equilibri all’interno del centrodestra, Silvio Berlusconi punta a rasserenare il clima anche all’interno dello schieramento di Forza Italia. E lo fa partendo dalla missiva sui capigruppo di Camera e Senato, indirizzata ai parlamentari azzurri. Una comunicazione dai toni cordiali che si apre con le congratulazioni del Cav per gli uomini e le donne che per i prossimi 5 anni rappresenteranno il partito in parlamento.

Berlusconi indica in una lettera agli azzurri i capigruppo: Cattaneo e Ronzulli

Un messaggio che parte con i complimenti rivolti ai forzisti «per l’elezione». E i ringraziamenti «per il contributo dato alla campagna elettorale». Che arriva a sudoku in via di definizione e completamento delle cariche apicali nei gruppi di Camera e Senato, dunque – l’organigramma dovrà essere chiuso entro oggi pomeriggio – manca solo che i due rami del Parlamento riuniscano i gruppi. Ossia attendere le 15. Pertanto, in vista dell’elezione dei presidenti dei deputati e dei senatori, rivolgendosi ai parlamentari di FI, Berlusconi scrive: «Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi. Valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati. E per la senatrice Licia Ronzulli al Senato».