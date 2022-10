Andrea Ruggieri: «Io escluso? Non sono molto simpatico a Tajani e nemmeno alla Fascina»

«La mia esclusione? Non credo di stare molto simpatico a Tajani e Barelli. Ma nemmeno alla Fascina, onestamente». Andrea Ruggieri a “Un Giorno da Pecora”, su Radio 1 Rai, torna a parlare del suo nome “cancellato” dalle liste. Non nasconde rabbia e delusione. «Mi hanno proposto una roba ridicola. Io gli ho detto che facevano prima a chiedermi espressamente di abbandonare».

Andrea Ruggieri: «È Forza Italia che ha lasciato me…»

«Gli ho fatto due controproposte. Erano fattibilissime, non pestavano i piedi a nessuno dei miei colleghi uscenti. Ma non mi hanno neppure risposto. Da allora sono passati quasi due mesi, e non ho mai avuto il piacere di ricevere una motivazione di quella scelta. Se lascio Forza Italia? Beh per il momento è lei che ha lasciato me». Poi si sofferma su quello che è accaduto nell’aula del Senato. «Brutto esordio per Forza Italia, è stata irrilevante. Speriamo che i suoi “tattici” recuperino in fretta. Comunque auguri a Ignazio La Russa: sarà un ottimo presidente. È uomo molto più ragionevole di quanto alcuni pensino».

«Al Senato una giornata edificante»

«È stata una giornata edificante, quella al Senato», prosegue. «Diventa presidente un ragazzo del sud, andato al nord a fare, bene, prima l’avvocato, poi politica. E gli ha ceduto lo scranno una donna eccezionale, Liliana Segre, che ha una storia sofferta e drammatica. Ma che dimostra ai ragazzi che persino se si è vittima di leggi infami, persino dopo sofferenze atroci e ingiuste, si può recuperare e arrivare in alto». Sì, in alto «dove lei sta meritatissimamente».

Quel post di Andrea Ruggieri su Facebook

Già un mese fa un’altra esternazione di Andrea Ruggieri. «Io ho una faccia sola. Questa», aveva scritto in un post pubblicato sul suo profiloFacebook . E rivendicava: «Sono stato leale, molto leale, fino all’ultimo secondo al presidente Berlusconi e alla bandiera di Forza Italia. E sia chiaro: non ho rifiutato proprio nulla. Le uniche offerte che ho rifiutato sono state quelle di altri partiti. Ho avanzato alcune proposte di candidatura a Forza Italia, da cui non ho nemmeno avuto risposta».