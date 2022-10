Aggiungi un seggio a casa: ripescata all’ultimo voto Elisabetta Piccolotti, moglie di Fratoianni

Incredibile ma vero: a distanza di 12 giorni dalle elezioni non esiste ancora la lista definitiva dei 600 eletti in Parlamento: oggi il “flipper” ha premiato Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni. La consorte del segretario di Sinistra italiana approfitta del seggio lasciato libero dal compagno di partito Aboukbar Soumahoro, eletto a sua volta anche in Lombardia.

Caos eletti: la moglie di Fratoianni dice grazie al flipper

Il sindacalista di origine ivoriana lascia quindi il seggio pugliese a Lady Fratoianni. Sarà invece il forzista Vito De Palma, e non Marcello Lanotte, a diventare parlamentare per il centrodestra. Ieri sera la Corte d’appello di Bari ha terminato il ricalcolo dei risultati elettorali del 25 settembre, non senza tensioni da parte di chi – da dieci giorni a questa parte – è rimasto in bilico. Le novità riguardano comunque solo la Camera, mentre al Senato sono confermati i risultati già noti.

De Palma, che era capolista nel plurinominale di Taranto, la spunta per poco più di 100 voti su Lanotte, candidato nel proporzionale di Foggia-Bat, dopo che il verbale di un seggio di Taranto ha fatto emergere l’errore: lo scambio tra i voti riportati alla Camera dalle liste di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

L’ironia di De Luca e Calderoli: “Ringraziate i 5 Stelle”, “Tanto vale ricorrere alla Cabala”

Sebbene il responso delle urne sia stato chiarissimo, non è ancora ufficiale l’elenco dei nuovi eletti. Il Corriere della Sera fa sapere che sono 13 i seggi in bilico: nello specifico si tratta di 5 deputati e 8 senatori che sono con il fiato sospeso per conoscere il proprio destino politico. Una situazione che ha sollevato indignazione a destra e a sinistra.

“Abbiamo votato il 25 settembre, i giorni passano ma non abbiamo ancora il numero certo degli eletti. Abbiamo costruito in Italia un meccanismo elettorale così demenziale che davvero ad oggi non si sa quanti sono gli eletti per i singoli partiti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “E’ incredibile – prosegue De Luca – Di questo ovviamente dovremo ringraziare tutte le forze politiche che non hanno avuto la capacità di approvare una legge elettorale decente, ma in modo particolare i Cinque Stelle che hanno preso in giro l’Italia facendo una grande operazione demagogica con la riduzione del numero dei parlamentari”.

“A dimostrazione degli errori che ho segnalato da parte delle Corti d’Appello nell’attribuzione dei seggi vi allego un verbale della Corte d’Appello di Catanzaro, verbale corredato di tutte le firme necessarie. Dal primo verbale emerge chiaramente che la somma dei seggi attribuiti è nove a fronte degli otto previsti dalla legge. Allego poi un altro successivo verbale in cui viene risistemato tutto, facendo tornare a otto il numero dei seggi come previsto per legge. A questo punto se gli eletti, o gli aspiranti tali, devono affidarsi agli scienziati del ministero degli Interni o a quelli delle corti d’Appello, se a tutto questo non pone rimedio la Cassazione, allora tanto vale ricorrere all’estrazione o alla ‘Kabbalah’”. Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli.