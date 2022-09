Violenza sessuale a Monza in pieno giorno: marocchino afferra per il collo una ragazza e la palpeggia

Ennesimo episodio di violenza sessuale, una situazione che degenera di giorno in giorno. Una ragazza stava parlando al telefonino con una sua amica a Monza. All’improvviso si è sentita afferrare per un braccio da un uomo che l’ha spintonata contro una ringhiera. Era un 26enne marocchino che, dopo averla bloccata prendendola per il collo, ha iniziato a palpeggiarla sulle parti intime. Le grida di aiuto della ragazza hanno attirato due volanti della Questura. Gli agenti l’hanno soccorsa e sono riusciti a bloccare l’aggressore dopo un centinaio di metri. Il tutto ha avuto luogo in pieno giorno, verso le 12.

Monza, l’aggressore era domiciliato in città

Arrestato e accompagnato presso gli Uffici della Questura, l’uomo è stato identificato. Risulta domiciliato in città, Ed è in attesa della definizione del procedimento di emersione. Procedimento sospeso in quanto gravato da precedenti di polizia in materia di reati contro la persona e il patrimonio. La donna è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo dove le hanno diagnosticato quindici giorni di prognosi per contusioni multiple e cervicalgia. In Questura la vittima ha formalizzato la denuncia e la Procura della Repubblica di Monza ha attivato la procedura del “Codice Rosso”.