La leader dei Conservatori rumeni, Adela Mîrza, ai suoi connazionali in Italia: «Votate per Meloni» (video)

«Facciamo appello a tutti i rumeni residenti in Italia: andate alle urne del 25 settembre e votate per i nostri fratelli conservatori, Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni!». Così Adela Mîrza, presidente del Partito Conservatore rumeno, Alternativa Dreaptă, si rivolge dai social e in un video ai propri connazionali che vivono in Italia, auspicando che la leader di FdI possa diventare la prossima «presidente del Consiglio italiano». «Insieme a lei possiamo ricostruire quell’Europa in cui tutti possiamo credere. L’Europa – spiega Mîrza – sarò diversa».

I Conservatori rumeni al fianco di FdI: «Crediamo negli stessi valori»

Alternativa Dreaptă fa parte a livello europeo della famiglia di Ecr, della quale Meloni è presidente. «Noi di Alternativa Dreaptă, insieme ai fratelli di Fratelli d’Italia, insieme ai conservatori di Vox (Spagna) e quelli del Pis (Polonia), stiamo cercando di riportare in prima linea i valori di destra che erano alla base del costituzione dell’Ue, valori europei oggi sotto assedio», ma nei quali «tutti possiamo credere», chiarisce Mîrza, lanciando poi quell’appello ai suoi connazionali che vivono in Italia, affinché partecipino al voto e scelgano FdI.

L’appello di Mîrza ai rumeni in Italia: «Votate per Giorgia Meloni»

Meloni, aggiunge la leader dei Conservatori rumeni, è «una donna coraggiosa, una donna forte, una donna che sostiene i valori conservatori, che ha dimostrato a noi rumeni che siamo fratelli nella lingua, nella cultura e nella storia». Dunque, «Viva l’Italia» e «votate per FdI e Meloni», è la conclusione del video.