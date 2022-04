Fitto: “In Europa la leadership della Meloni è una forza trainante per l’Ecr” (video)

“Il nostro lavoro in Europa è molto importante, sia dal punto di vista politico che valoriale e si sviluppa nel modo migliore con la presidenza dell’Ecr di Giorgia Meloni e anche grazie al ruolo sempre crescente che la nostra delegazione ha nei gruppi dei Conservatori europei. L’Europa, il ruolo di FdI nell’Ecr, le prospettive di governo della destra italiana e la leadership di Giorgia Meloni. Tanti i temi toccati da Raffaele Fitto, europarlamentare e co-presidente di Ecr Party, con Grazia Di Maggio per Secolo.it, nel corso della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia in corso a Milano.

“Questa di Milano è una tappa importante per Fratelli d’Italia, perché si finalizza dal punto di vista programmatico anche un’idea del governo del Paese. Con il consenso crescente, con la credibilità delle idee e una leadership forte come quella della Meloni -assicura- ci sono tutte le condizioni per ambire legittimamente alla guida del Paese“, ha detto Fitto, prima di toccare i temi della guerra, della Ue, della crisi e del contesto politico italiano visto da Bruxelles e Strasburgo.