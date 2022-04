Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano: tutti gli appuntamenti di oggi

Si apre oggi alle 9 al Milano Convention Centre, la seconda giornata della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia: “Italia, Energia da liberare”. Oggi saranno protagonisti i testimonial chiamati a declinare i concetti di indipendenza, libertà e crescita. Ogni intervento sarà introdotto da un esponente di FdI. Ecco l’agenda completa della giornata.

Sabato 30 aprile

ore 9.00-10.30

Appunti per un programma conservatore (secondo tempo)

Sala Amber 1

L’EUROPA O È CONFEDERALE O NON È

Identità e sovranità nazionale nella “nuova Europa” confederale, politica estera e difesa comune europea, presidenzialismo, rapporto tra diritto na- zionale e comunitario. Difendere i confini nazionali ed europei.

Introduce: Lucrezia Mantovani (deputato FdI)

Modera: Giovanni Russo (deputato FdI)

Intervengono: Pietro Russo (membro italiano della Corte dei conti eu- ropea), Francesco Fasolino (docente diritto romano, Università Salerno), Francesco Giubilei (editore, presidente Nazione Futura)

Sala Amber 2

LA TERRA DEI PADRI

Ogni processo economico trova origine nella terra. Agricoltura, biodiversi- tà, sistema produttivo: miniera inesauribile del Made in Italy. Investire sulla nostra fonte inesauribile di energia: il nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

Introduce: Monica Ciaburro (deputato FdI)

Modera: Antonio Iannone (senatore FdI)

Intervengono: Sandro Pappalardo (consigliere amministrazione ENIT Agenzia Nazionale Turismo), Nerina Di Nunzio (Imprenditrice ed esperta di enogastronomia), Edoardo Sylos Labini (presidente associazione CulturaIdentità)

Sala Amber 3

LA CULTURA DELLA LIBERTÀ

Tornare ad investire sul futuro restituendo ai giovani un sistema educativo moderno ed efficiente, che sia capace di trasmettere alle nuove genera- zioni i valori fondamentali della nostra civiltà. Investire sullo sport e sulle arti come antidoti alle devianze giovanili, coltivare i talenti, nutrire il sentimento di appartenenza alla comunità nazionale.

Introduce: Maria Teresa Bellucci (deputato FdI)

Modera: Claudio Barbaro (senatore FdI)

Intervengono: Marco Perissa (consigliere nazionale CONI), Antonello Can- zano (docente di sociologia dei fenomeni politici, Università di Chieti-Pescara), Paolo Petrecca (direttore Rai News 24), Emanuele Merlino (divulgatore storico)

Sala Amber 4

INDIPENDENZA NAZIONALE, GARANZIA DI BENESSERE

Ricostruire lo Stato per rendere grande la Nazione: infrastrutture strate- giche, riforme costituzionali, indipendenza energetica, spese militari. Far nascere una nuova Italia dalle macerie della globalizzazione: libera, indi- pendente e sovrana.

Introduce: Giuseppe Milazzo (deputato europeo FdI)

Modera: Massimo Ruspandini (senatore FdI)

Intervengono: Marco Rossi (dirigente Dipartimento Funzione Pubblica), Gherardo Marenghi (docente di diritto amministrativo, Università Salerno), Mario Fiorentino (consigliere Corte dei Conti)

Sala Amber 7

FAMIGLIA, CUORE D’ITALIA

Interventi in favore della natalità, tutela della famiglia naturale, sostegno alla maternità e alla paternità, lotta all’ideologia gender, sacralità della vita e valori non negoziabili. Mettere in sicurezza il sistema delle protezioni sociali: riformare la sanità pubblica, dare assistenza a chi ne ha bisogno, re- stituire la dignità del lavoro a chi è rimasto senza.

Introduce: Tiziana Drago (senatore FdI)

Modera: Massimiliano De Toma (deputato FdI)

Intervengono: Marina Falivene (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo), Massimo Miscusi (docente di neurochirurgia, Sapienza Università di Roma), Andrea Loreti (direttore UO di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata Roma)

Sala Amber 8

AMBIENTE E FUTURO

Tutelare l’ambiente difendendo l’industria italiana: investire, innovare, rinnovare. Correggere e riadattare il PNRR alla luce dei nuovi scenari globali. Introduce: Cristina Caretta (deputato FdI)

Modera: Paolo Trancassini (deputato FdI)

Intervengono: Sergio Vetrella (docente di sistemi aerospaziali, Università di Napoli), Alessandro Zehenter (manager azienda settore energie rinnovabili), Agostino Ghiglia (componente del Garante per la protezione dei dati personali), Luca Sardella (agronomo e conduttore televisivo)

Sala Brown 1

LIBERI DI CREARE RICCHEZZA

L’Italia deve tornare a garantire la libertà di fare impresa. Investire nel mon- do del lavoro, sburocratizzare la pubblica amministrazione, facilitare l’accesso al credito mettendo la finanza al servizio dell’economia reale e non viceversa: liberare il genio creativo italiano per tornare ad essere grandi. Introduce: Ylenja Lucaselli (deputato FdI)

Modera: Marco Osnato (deputato FdI)

Intervengono: Domenico Lombardi (economista), Renato Mason (segretario e responsabile Ufficio Studi CGIA Mestre), Francesco Filini (economista, coordinatore Ufficio Studi FdI)

Sala Brown 2

SI VIS PACEM, PARA IUSTITIAM

Tutela delle libertà fondamentali (individuali e collettive), certezza della pena, riforma della giustizia, stato di diritto. Tutelare le forze dell’ordine. Problemi e soluzioni per chi difende la nostra sicurezza.

Introduce: Gianluca Vinci (deputato FdI)

Modera: Carolina Varchi (deputato FdI)

Intervengono: Michele Sarno (avvocato, già presidente Camera Penale Salernitana), Giuseppe Valentino (presidente Fondazione Alleanza Na- zionale), Giovanni Doria (docente diritto privato, Università Tor Vergata Roma), Francesco Di Ciommo (docente diritto privato, LUISS Guido Carli Roma)

Sala Brown 3

PER UN NUOVO PATTO DI SVILUPPO

Uno Stato è forte quando ha un sistema produttivo che garantisce lavo- ro, sviluppo e benessere sociale. Lo Stato e le istituzioni finanziarie hanno ragione di esistere soltanto se mettono in condizioni le imprese di creare lavoro e ricchezza, per questo occorre dare fiducia alle forze produttive italiane facilitando l’accesso al credito mettendo la finanza al servizio dell’economia reale e non viceversa. Riformare il sistema fiscale abbandonando la deriva del “Grande Fratello”.

Introduce: Gianpietro Maffoni (senatore FdI)

Modera: Salvatore Caiata (deputato FdI)

Intervengono: Matteo Petrella (consigliere amministrazione Roma Servizi per la Mobilità), Lucio Landi (economista, esperto di governance europea), Maurizio Leo (docente diritto tributario, Scuola Nazionale Amministrazione), Stefano Grilli (docente diritto tributario internazionale, Università Milano Bicocca)

Sala Gold

CRESCITA

ore 10.30

Introduce: Luca Ciriani (presidente senatori FdI)

CRESCERE CON LA NATURA

Manifesto dell’ecologia conservatrice per lo sviluppo armonico della società Nicola Procaccini (deputato europeo, responsabile Ambiente ed energia FdI)

CRESCERE IN BENESSERE

Costruire un modello di sanità territoriale a misura del cittadino Marcello Gemmato (deputato, responsabile Sanità FdI)

CRESCERE PER LA GIOVENTÙ

Non arrendersi al declino. Un patto generazionale per costruire nella Nazione il futuro dei gio- vani

Fabio Roscani (presidente Gioventù Nazionale)

CRESCERE NELLA FAMIGLIA

Sostenere le scelte di maternità e di paternità per rimettere in cammino la speranza di un popolo

Isabella Rauti (senatore, responsabile Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili FdI) Alfredo Mantovano (magistrato, vice presidente Centro Studi Livatino)

CRESCERE PER SUPERARE IL DISAGIO

L’Italia delle periferie, dell’emarginazione e della disuguaglianza. Disegnare un nuovo ed equo modello sociale

Giovanni Donzelli (deputato, responsabile organizzazione FdI)

Paolo Del Debbio (giornalista e conduttore televisivo)

CRESCERE NEL LAVORO

Il mercato del lavoro tra Europa e globalizzazione: le proposte per difendere lavoro e crescita Walter Rizzetto (deputato, capogruppo FdI Commissione Lavoro Camera deputati)

Guido Crosetto (Imprenditore, presidente AIAD)

ore 12.30

Sala Brown 3

Riunione Enti Locali. Coordina: Guido Castelli (responsabile Enti Locali FdI)

Sala Brown 2

Riunione Gioventù Nazionale e Azione Universitaria

Coordinano: Fabio Roscani (presidente Gioventù Nazionale) e Nicola D’Ambrosio (presidente Azione Universitaria)

Sala Amber 1

Riunione Italiani all’estero. Coordina: Roberto Menia (responsabile Italiani nel mondo FdI) Sala Amber 2

Riunione Pensionati d’Italia. Coordina: Valfredo Porega (responsabile Pensionati d’Italia FdI)

Sala Gold

LIBERTÀ

ore 15.00

Introduce: Francesco Lollobrigida (presidente deputati FdI)

LIBERTÀ DI CREARE RICCHEZZA. OLTRE UNO STATO VESSATORE

La libertà d’impresa come pilastro della società, dell’occupazione, del welfare e del Made in Italy.

Galeazzo Bignami (deputato FdI, responsabile Imprese e mondi produttivi FdI)

Matteo Zoppas (Imprenditore, CdA di Acqua minerale San Benedetto Spa)

LIBERTÀ DALLE MAFIE

Un impegno quotidiano per i diritti

Wanda Ferro (deputato FdI, segretario Commissione Antimafia)

LIBERTÀ DI EMERGERE

La scuola progressista ha ampliato le diseguaglianze e tradito l’articolo 34 della Costituzione sui “capaci e meritevoli”

Paola Frassinetti (deputato, responsabile Istruzione FdI)

Luca Ricolfi (docente Analisi dei dati Università Torino, presidente Fondazione Hume)

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE

Augusta Montaruli (deputato FdI)

Giampaolo Rossi (già CdA Rai, direttore scientifico Fondazione Alleanza Nazionale)

LIBERTÀ SE C’È SICUREZZA

Difendere la sicurezza per proteggere la libertà. Legalità come valore

Alberto Balboni (senatore, responsabile Legalità, sicurezza e immigrazione FdI)

LIBERTÀ DI CREDERE NELLA GIUSTIZIA

Liberare la giustizia dal correntismo, garantire il merito oltre le appartenenze, per una magistratura libera, autorevole e al servizio dei cittadini

Andrea Delmastro delle Vedove (deputato, responsabile Giustizia FdI)

Carlo Nordio (magistrato, già procuratore aggiunto di Venezia)

LIBERTÀ DI SCEGLIERE. LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA 16:40

Un nuovo patto per la sovranità popolare. Il voto del cittadino fulcro della rivoluzione liberal conservatrice

Emanuele Prisco (deputato, capogruppo FdI Commissione Affari costituzionali Camera) Marcello Pera (filosofo, presidente emerito Senato della Repubblica)

Sala Gold

INDIPENDENZA

ore 17.00

Introduce: Fabio Rampelli (vicepresidente Camera dei deputati)

INDIPENDENZA ALIMENTARE

Il ruolo strategico dell’agricoltura: visione, innovazione e qualità per un’autentica sovranità alimentare

Luca De Carlo (senatore, responsabile Agricoltura FdI)

INDIPENDENZA È VISIONE STRATEGICA

Una strategia industriale per l’Italia: presupposti di efficacia e direttrici di intervento Tommaso Foti (deputato, responsabile Grandi Infrastrutture e Lavori Pubblici FdI) Cesare Pozzi (docente di economia applicata, Università di Foggia)

INDIPENDENZA TECNOLOGICA

Sovranità tecnologica e industriale, proprietà pubblica delle reti e sicurezza. Le sfide della Na- zione

Alessio Butti (deputato, responsabile Media e telecomunicazioni FdI)

INDIPENDENZA È DIFESA DELL’INTERESSE NAZIONALE

Italia ed Europa, la responsabilità di assumere un ruolo geopolitico e di difesa nel contesto internazionale

Ignazio La Russa (vicepresidente del Senato della Repubblica)

Stefano Pontecorvo (ambasciatore, già Alto rappresentante civile NATO in Afghanistan)

INDIPENDENZA È AUTONOMIA ENERGETICA L’autonomia strategica d’Europa passa dall’Italia Adolfo Urso (senatore FdI, presidente del Copasir)

Stefano Donnarumma (amministratore delegato e direttore generale TERNA)

INDIPENDENZA È SOVRANITÀ

Un’Europa confederale per la sfida della deglobalizzazione

Giovanbattista Fazzolari (senatore, responsabile Programma FdI)

Giulio Tremonti (già ministro dell’Economia e delle Finanze, presidente Aspen Institute Italia)

ore 19.00

Dibattito

Introducono: Mauro Rotelli (deputato FdI), Giovanna Petrenga (senatore FdI), Achille Totaro (senatore FdI)