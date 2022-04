L’omaggio della platea a Donna Assunta. Magliaro: “Ha vissuto cent’anni da protagonista”

Il senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, dal palco della conferenza programmatica di Milano, ha introdotto il ricordo di donna Assunta Almirante. La platea ha tributato un lungo applauso.

Donna Assunta, il ricordo affidato a Magliaro, portavoce di Almirante

«L’hanno chiamata regina madre, imperatrice, per alcuni è stata la grande custode della memoria del marito, per altri la grande guardiana della destra. Non è stata la vittima e la custode del peso della memoria. È stata molto di più, è stata donna che ha sfidato la memoria. Ha fatto diventare la memoria di cui lei rappresentava la custodia, l’ha fatta diventare oggetto di sfida per il mondo contemporaneo». Così Massimo Magliaro, storico portavoce di Giorgio Almirante, ha ricordato sul palco del Mico di Milano dove è in corso la convention di Fratelli d’Italia, Donna Assunta Almirante, scomparsa a Roma il 26 aprile scorso all’età di 100 anni.

“La vedova di Almirante non è mai stata rivolta all’indietro”

“Nessuna vuole santificare donna Assunta e se provassimo a farla, ci riderebbe in faccia… Era un vertice morale per tutti noi. Per tutto questo ieri l’abbiamo salutata nella sua Chiesa e quella di Giorgio, nella piazza che era di Giorgio e anche la sua… Le abbiamo voluto bene e l’abbiamo riverita, non solo perchè era la moglie di un uomo a cui tutti quanti dobbiamo tutto…”, ha detto Magliaro.

Donna Assunta, ha proseguito lo storico portavoce di Almirante, “non era una donna rivolta all’indietro, era curiosa, di una curiosità che difficilmente si trova in una donna di quell’età. Ha sfidato il tempo e il tempo che ha vissuto è stato un tempo eccezionale per i fatti che si sono succeduti in Italia e non solo. Lei ha sfidato il suo tempo e ha vissuto 100 anni da protagonista, non da testimone e sono poche le donne che in Italia possono vantarsi di questo titolo”. Quindi ha concluso: “Era una persona che non viveva di luce riflessa, un elemento che faceva, come si dice in gergo giornalistico, ‘notizia'”.