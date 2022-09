Gli eletti di Fratelli d’Italia a Camera e Senato: i numeri e i nomi

A conteggio delle schede pressoché concluso e percentuali assodate, si passa ora ai numeri dei seggi conquistati. Alla Camera, su 400 deputati, al centrodestra ne vanno 235, dei quali 114 dal plurinominale e 121 dall’uninominale. Al Senato, su 200, la coalizione ne conquista 112, 56 ciascuno nei due sistemi di voto. I dati sono quelli di Eligendo, il sito del Viminale sulle elezioni aggiornato a 61.394 sezioni su 61.417 per la Camera e a 60.375 su 60.399 per il Senato. Da entrambi i conteggi è esclusa la Valle d’Aosta, mentre per il solo Senato non è considerato neanche il Trentino Alto Adige. Il numero più alto di eletti è di FdI.

La panoramica dei nuovi parlamentari

La panoramica, dunque, non è ancora definitiva, ma restituisce già un quadro piuttosto solido, non solo per i numeri, ma anche per molti i nomi. Benché, infatti, si dovrà attendere la conclusione dei calcoli sulle assegnazioni dei posti per i singoli collegi e l’abbinamento tra collegio e candidati eletti in più territori o con entrambi i sistemi, di molti deputati e senatori si sa già che sono certamente eletti.

Numeri e nomi degli eletti di FdI a Camera e Senato

Per quanto riguarda FdI, Eligendo assegna 34 senatori e 69 deputati su base plurinominale. Non di tutti però, per i motivi che si dicevano sopra, si può già indicare il nome. Per quanto riguarda gli uninominali, invece, qualche incertezza residua sembra rimanere, al momento, sul numero di seggi alla Camera, che comunque dovrebbe attestarsi a 50, uno in più o uno in meno. Al Senato, invece, pare assodato che il numero dei seggi uscito dagli uninominali sia 32. Dunque, complessivamente FdI dovrebbe aver conquistato 66 senatori e circa 119 deputati. Si tratta di gran lunga della forza con la più alta rappresentanza parlamentare.

Ecco dunque una prima fotografia degli eletti al Senato con i due sistemi e alla Camera col plurinominale. Fotografia che andrà poi necessariamente aggiornata quando si saranno definite le geometrie complessive.

Eletti di FdI al Senato con il plurinominale