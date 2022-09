Per Di Battista la Meloni non ha vinto: “L’ha votata solo la metà degli italiani”. E hai detto niente…

Spara ad alzo zero il Dibba contro il povero Di Maio, l’ex amico e collega grillino rimasto rimasto fuori dal Parlamento. Alessandro Di Battista gode come un riccio ma pubblicamente sostiene di “non provare nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”. In un video postato su Facebook, però, si rivolge proprio a Giggino. “Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto, perché c’è vita al di fuori dei palazzi. Non mi va di infierire, non deve essere facile”.

Di Battista polemizza sulla vittoria di Giorgia Meloni

Di Battista poi si rende un po’ ridicolo postando una frase che mette in discussione la vittoria piena di Giorgia Meloni, perché, a suo avviso, “è stata votata solo da poco più della metà degli elettori italiani“. E hai detto niente. Lui si sarebbe accontentato anche di un centesimo di quei voti per dichiararsi vincitore, conoscendolo. Poi l’ex esponente del M5S si scaglia contro Enrico Letta. “Il Pd ha preso meno voti di sempre. Non c’è mai stato un momento di maggiore crisi. Strameritato. Io mi auguro per loro che possano fare, no tabula rasa, di più. Vi ricordate quando Renzi parlava di lanciafiamme? Devono fare terra bruciata di tutto il gruppo dirigente e non soltanto Letta. Tutto il gruppo dirigente deve andare a casa. Alcuni non sono stati eletti: ho goduto”.

Invece Di Battista loda Conte: “Ha avuto obiettivamente un recupero importante, che in pochi avrebbero immaginato 3-4 settimane fa. Il merito è di Conte, che ha azzeccato la campagna elettorale. Ora mi auguro che le cose dette vengano mantenute nei prossimi mesi, a partire dal no all’invio d’armi in Ucraina e al cambio di passo sulla guerra”.