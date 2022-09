Elodie utilizza la passerella di Venezia per attaccare ancora la Meloni: “Non voto lei e neanche il Pd”

Elodie in passerella, a Venezia, come attrice e non come cantante, ma sempre con tanta voglia di farsi pubblicità sparando frasi a caso sulla politica e sulla Meloni per compiacere il “main streaming” di sinistra che tanto ama le artiste impegnate se dicono cose politicamente “corrette”. Elodie, ieri, in questo senso, non ha deluso, nella presentazione del film “Ti mangio il cuore” diretto da Pippo Mezzapesa, in Orizzonti a Venezia 79 e nelle sale dal 22 settembre con 01 distribution, ispirato all’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da Feltrinelli.

La passerella al festival di Venezia come attrice

A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è l’amore proibito tra Andrea (Francesco Patanè), riluttante erede dei Malatesta, e Marilena (Elodie), bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto. “Marilena è una donna vera, con un carattere complesso, che si ribella a certi schemi – racconta ancora Elodie –. Mi sono completamente innamorata del personaggio, ho pensato subito fosse una grandissima occasione per me, per confrontarmi con qualcosa di molto distante da quello che faccio abitualmente”.

Elodie e la dichiarazione di voto contro la Meloni

Poi i discorsi artistici sono andati a parare sulla politica, visto che nelle scorse settimane Elodie si era unita al coro delle donne di sinistra contro Giorgia Meloni. Alla domanda su cosa voterà, la cantante ha riposto: “Se ci fosse un candidato di destra con idee interessanti lo voterei pure e confesso che, ad esempio, non ho mai votato Pd. Il fatto è che tutti mi vogliono etichettare”. E la Meloni, su cui si era espressa favorevolmente anche Hillary Clinton? «Non sono d’accordo. L’unico pregio della Meloni è che è determinata». Bontà sua.