Modena: immigrato irregolare ruba due cellulari e ingaggia una colluttazione con la vittima

La Squadra Volante ha arrestato a Modena un cittadino straniero di 40 anni per il reato di tentata rapina impropria. I fatti sono avvenuti in serata. Due Volanti, in servizio di pattugliamento in centro storico, si sono portate dove era stata segnalata una lite. Separati i due contendenti e riportata la calma, le forze dell’ordine hanno potuto accertare che il 40enne poco prima aveva strappato di mano il cellulare ad un uomo, che stava in bici. E durante la fuga, con le stesse modalità, aveva sottratto il telefonino ad un altro ragazzo. Inseguito e raggiunto dai malcapitati all’altezza di via Scudari, aveva ingaggiato una colluttazione con uno dei due, terminata grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti. Durante lo scontro i ragazzi erano riusciti a recuperare i propri i cellulari. L’arrestato, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, risulta irregolare sul Territorio Nazionale. Per questo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

