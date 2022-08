Educare al rispetto: al Palazzetto dello Sport di Passo Corese al via i corsi di meditazione e autodifesa

“In un momento storico in cui si moltiplicano gli episodi di aggressività, di violenza contro le donne e di bullismo, vogliamo offrire, con la collaborazione di psicologi esperti, gli antichi insegnamenti culturali, spirituali e di controllo fisico che provengono dall’Oriente. “Educare al rispetto” è il progetto che stiamo svolgendo da alcuni mesi a Fara in Sabina per insegnare a giovani, donne, disabili, immigrati e operatori pubblici come controllare la propria emotività, impostare correttamente i rapporti interpersonali e mettere in condizione di non nuocere tutti i malintenzionati.” Ha dichiarato il Maestro Gianfranco Gentetsu Tiberti presidente dell’Associazione Gorinkai APS.

Il progetto “Educare al rispetto” è organizzato dall’APS Gorinkai, di Fara in Sabina, affiliata ad ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), nell’ambito del bando Comunità solidali 2020 della Regione Lazio, con il Patrocinio del Comune di Fara in Sabina e della Provincia di Rieti. Negli incontri sono approfondite diverse materie, come ad esempio la gestione delle varie forme di dipendenza (alcol, droghe, ludopatia, ecc.), contrasto al bullismo scolastico ed extra-scolastico, lotta alla violenza sulle donne, meditazione e rispetto verso sé stessi. Prossimo appuntamento venerdì 5 alle ore 10:30 presso il Palazzetto dello Sport di Passo Corese.

