Il Patriarca Zen giapponese Hozumi Gensho Roshi sarà giovedì in Campidoglio

Giovedì 12 settembre il Patriarca Zen giapponese, Hozumi Gensho Roshi, sarà in Campidoglio per la presentazione del suo libro “L’anima dello Zen – per vivere felici”. La conferenza si terrà alle ore 17 nella sala della Protomoteca e vedrà la partecipazione del consigliere comunale Andrea De Priamo, del senatore Claudio Barbaro, presidente dell’ente di promozione sociale e sportiva ASI, del dott. Paolo Serapiglia, presidente dell’ente di promozione sociale e sportiva Endas, dell’ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della Fondazione Italia Giappone, e sarà moderato dal giornalista Rai Giovanni Alibrandi. Ad organizzare l’evento il Maestro Gianfranco Gentetsu Tiberti, referente di Hozumi Gensho Roshi in Italia e responsabile del Tempio Zen Italia Gorinkai di Fara in Sabina (RI). La presentazione del libro si inserisce nella visita che il Patriarca sta facendo dal 10 al 14 settembre in Italia per condurre una Sesshin (Ritiro Spirituale Intensivo) presso il Tempio di Fara Sabina e dove venerdì 13 si terrà un “open day” di introduzione alla pratica dello Zen aperta a chiunque ne faccia richiesta. Successivamente il Roshi Hozumi Gensho e Gianfranco Gentetsu Tiberti saranno a Madrid per il Meeting Internazionale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio “Peace with no Borders”, in cui saranno presenti rappresenti di tutte le religioni del mondo, nonché personalità del mondo politico, come Josep Borrell Fontelles, ministro degli affari esteri spagnolo e Stefania Proietti sindaco di Assisi, ed esponenti del mondo scientifico come Vandana Shiva.