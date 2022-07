Un anno senza Raffaella Carrà: l’omaggio degli amici. E la Rai le dedica gli studi di via Teulada

Pioggia di omaggi a Raffaella Carrà da amici e colleghi nel giorno del primo anniversario della scomparsa della grande protagonista della storia della musica e della tv italiana. Sui social in tantissimi hanno voluto dedicarle un pensiero: da Barbara D’Urso a Noemi, da Valdimir Luxuria a Myrta Merlino. E naturalmente non poteva mancare l’attestazione di stima e affetto di Cristiano Malgioglio, che a dicembre raccoglierà in qualche modo l’eredità del A Raccontare Comincia Tu, conducendo su Rai3 il programma di interviste Mi casa Es Tu Casa.

Carrà, il ricordo di Malgioglio

«Raffaella per me ha significato moltissimo. È l’esempio più luminoso che abbiamo nella storia dello spettacolo pop italiano e ad un anno dalla sua scomparsa, la sua stella splende più che mai», dice all’Adnkronos Malgioglio. Che è emozionatissimo al pensiero di raccoglierne l’ultimo testimone televisivo: «Sono molto emozionato, sinceramente. Raccolgo un’eredità che è troppo importante. Per me è un grandissimo onore».

Raffaella Carrà, i messaggi

Su Twitter Barbara D’Urso scrive invece: «Eterna e immortale… Ma è già passato un anno e non l’abbiamo superato…». Anche Noemi ha voluto ricordare Raffaella con un tweet sopra a una foto che la ritrae abbracciata e sorridente accanto alla Raffa Nazionale: «Mi manchi, ci manchi», scrive la cantante, mentre la giornalista Myrta Merlino afferma: «Il tuo sorriso, il tuo carisma e la tua classe. 1 anno senza di te, quanto ci manchi Raffaella!». Raffa è ricordata con grande affetto anche da Vladimir Luxuria, che twitta: «Raffaella Carrà, viva più che mai nelle nostre serate, ai Pride, nelle tracklist e nei nostri cuori. Aspettando notizie su una piazza a Roma per lei».

La Rai le intitola gli studi di via Teulada

Non solo messaggi. Il presidente della Rai, Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Carlo Fuortes le hanno intitolato il centro di produzione Rai di Via Teulada. «È trascorso un anno da quando Raffaella Carrà ci ha lasciati. Gran parte della sua straordinaria carriera è stata nella Rai ed è difficile immaginare un luogo di quest’azienda che non le sia legato», affermano presidente e Ad in una nota congiunta. «Abbiamo deciso di dedicare alla sua memoria il centro di produzione di via Teulada perché qui, nel 1961, Raffaella Carrà ha esordito e sempre da questi studi negli anni Ottanta ha condotto quotidianamente Pronto Raffaella. Un programma che coinvolgeva direttamente il pubblico introducendo novità di rilievo nel modo di fare tv in una fascia oraria, quella del primo pomeriggio, allora da esplorare», proseguono Soldi e Fuortes.

«La figura di Raffaella Carrà è un patrimonio della Rai e del Paese. E’ una personalità unica nello spettacolo italiano, cantante, attrice, ballerina, conduttrice, showgirl, capace di parlare a spettatori di tutte le età e per questo ci fa piacere assegnare a questa sede storica dell’Azienda il suo nome».

Raffaella Carrà, il ringraziamento della famiglia e di Sergio Iapino

Sergio Iapino e la famiglia Carrà hanno ringraziato la Rai. Un gesto particolarmente apprezzato poiché in quegli studi la Carrà ha colto i primi successi con programmi che sono rimasti nel cuore di intere generazioni e che ancora oggi appaiono incredibilmente attuali. «Ci manca profondamente. Ad un anno dalla sua scomparsa, la sensazione di vuoto che ha lasciato dentro ognuno di noi fa ancora immensamente Rumore…».