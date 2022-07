Roma brucia anche oggi, vasto incendio sulla Casilina: esplosioni e residenti barricati (video)

Sul posto stanno operando 4 squadre dei Vigili del Fuoco. E’ stato chiuso il tratto di via Palmiro Togliatti tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico veicolare.

“È in corso un incendio tra via Casilina e viale Palmiro Togliatti, dentro l’area degli autodemolitori ed ai confini del Parco archeologico di Centocelle. Sono sul posto i Vigili del Fuoco, Protezione civile e Forze dell’ordine. La circolazione è interdetta su viale Palmiro Togliatti. Utilizzate la mascherina e chiudete le finestre. Non avvicinatevi. Stiamo monitorando la situazione. Vi aggiorneremo”, scrive su Twitter Mauro Caliste, presidente del V Municipio di Roma.

“Ormai è chiaro che Roma è aggredita dai piromani. Se si tratti di cani sciolti o di criminalità organizzata ce lo diranno gli inquirenti, quel che è certo è che i romani non si faranno intimidire da chi vuole fermare il cambiamento della città”, dichiara invece Claudio Mancini, Deputato del Partito Democratico. Neanche un briciolo di autocritica su una città che affonda nell’emergenza rifiuti e nel caos incendi, a pochi mesi di distanza dall’elezione del nuovo sindaco Gualtieri…