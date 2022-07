I rifiuti di Roma diventano protagonisti di un video denuncia di Ozpetek: «Roma 2022». Eccolo

I rifiuti di Roma non sfuggono al famoso regista italo-turco Ferzan Ozpetek che dedica alla città un suo video. Cassonetti ricoperti da sacchetti della spazzatura circondati da mobili vecchi, frigoriferi arrugginiti, scatoloni di cartone. È quello che si vede nel video di quindici secondi girato in via Ostiense e diffuso sui suoi profili social. Ozpetek vive nel quartiere romano e in passato l’ha scelto anche come location della sua celebre pellicola Le Fate Ignoranti. “Roma 2022”, è il titolo che sceglie di dare al mini filmato per denunciare il degrado della Capitale. Il regista lascia parlare le immagini, a corredo del filmato non ci sono infatti commenti. anche perché ciò che si vede non ha bisogno di spiegazioni.

Anche i vip contro i rifiuti di Roma

Ozpetek non è stato l’unico a mostrare sui social le condizioni in cui versa Roma. L’attore Alessandro Gassmann, ha scoperto un monopattino sepolto tra i rifiuti sparsi sulla strada: «Certo che però, porca zozza, Roma, Europa, Centro storico…», ha commentato sui social. Myrta Merlino, volto del La7 ha pubblicato le foto di Centocelle e Pantheon invasi dalla spazzatura: «Al centro (zona Pantheon). In periferia (zona Centocelle). Quando c’è la coerenza c’è tutto. Natura morta.#Roma #BuongiornoATutti».

Gerini: «La città è sporca perché nessuno la pulisce»

L‘attrice Claudia Gerini a fine maggio aveva pubblicato su Instagram una specie di “video – tour” tra l’immondizia addirittura al Pantheon e a piazza della Minerva. Accanto ai monumenti c’erano carte, cartacce, bottiglie vuote, cartoni di pizza. «La città è sporca non solo per le persone incivili ma perché nessuno la pulisce», aveva dichiarato, denunciando sul web il degrado della Capitale d’Italia.