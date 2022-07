Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: in poche ore altri 500 arrivi sull’isola

Non c’è tregua a Lampedusa, dove, complici le condizioni meteo favorevoli, proseguono gli sbarchi. Dopo i numeri record dei giorni scorsi, nelle ultime ore si sono registrati altri 500 sbarchi circa. Otto gli approdi in rapida successione dalle 20.30 di ieri sera, quando il pattugliatore della Guardia di finanza ha raggiunto il molo Favaloro con 70 persone di origine subsahariana, intercettate su un barchino di 12 metri a circa 11 miglia dall’isola. Poco dopo a giungere sulla più grande delle Pelagie sono stati in 24, tra cui 8 donne e un minore: erano su un barchino alla deriva rintracciato dai militari della Guardia costiera, che hanno soccorso anche 62 egiziani, tutti uomini. Intorno alle 21.30 l’approdo più consistente della giornata: 124 migranti, tra cui un minore, che la motovedetta della Guardia di finanza aveva bloccato a circa 9 miglia dalle coste di Lampedusa.

Raffica di sbarchi su Lampedusa

Gli ultimi a raggiungere ieri sull’isola sono stati 29 uomini, tutti adulti e di origine subsahariana, intercettati, sempre dalle Fiamme gialle, a una decina di miglia dall’isola. La tregua negli approdi è durata solo poche ore. Intorno alle 3, infatti, la motovedetta Cp319 della Guardia costiera ha raggiunto il molo Favaloro con 88 migranti, tra cui 4 donne e 3 minori. Erano stati intercettati a 6 miglia dalle coste della più grande delle Pelagie su un’imbarcazione lasciata alla deriva. E sempre gli uomini della Capitaneria di porto hanno rintracciato 21 tunisini, sbarcati poco dopo. Infine, 83 migranti, tra cui 5 minori, che i militari della Guardia di finanza hanno bloccato a mezzo miglio su una carretta del mare che è stata sequestrata.

L’hotspot di contrada Imbriacola al collasso

Per tutti è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, che, nonostante i trasferimenti disposti dalle Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale e che proseguono senza sosta, continua a scoppiare. Nella struttura si trovano, infatti, oltre 1.500 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti. Nella notte 597 migranti sono stati imbarcati sulla nave Diciotti in direzione Porto Empedocle.