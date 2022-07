Grosseto, suv si schianta contro un gruppo di ciclisti: tra 4 morti c’è anche il conducente

È di quattro morti e sei feriti il bilancio di un gravissimo incidente che si è verificato stamattina a Grosseto, all’altezza del passaggio a livello di Braccagni in via Pupilli, dove un suv ha investito un gruppo di ciclisti amatoriali di mezz’età. Le vittime sono lo stesso conducente, più anziano degli altri, e tre dei ciclisti, fra i quali ci sono stati anche i sei feriti.

A Grosseto suv travolge ciclisti: anche il conducente fra i 4 morti

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro tra il suv e i ciclisti sarebbe avvenuto frontalmente, mentre le bici passavano sul margine della carreggiata. Il primo ciclista sarebbe riuscito a evitare l’auto, mentre per gli altri si sarebbe creato un effetto domino, che ha trascinato tutti a terra e scaraventato uno dei feriti, il più grave, in una scarpata. Il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, per ragioni che restano da accertare: allo stato attuale si pensa a un malore.

Un ferito lieve e cinque in condizioni urgenti

Per un ciclista, in codice 3, ovvero in una situazione di «urgenza differibile», è intervenuta l’auto medica di Grosseto, che lo ha trasportato con Pegaso 1 all’ospedale Le Scotte di Siena. Gli altri cinque sono stati trasportati in codice 2, ovvero in situazione di vera urgenza, all’ospedale di Grosseto. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia stradale.