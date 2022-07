Gorbaciov ricoverato d’urgenza, sul web lo danno in fin di vita: il suo staff posta la foto dall’ospedale

L’ex presidente dell’Unione sovietica, Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale, dove è in dialisi, ha reso noto l’economista Ruslan Grinberg, direttore scientifico dell’Istituto di economia dell’Accademia delle scienze russa, che lo è andato a trovare.

Gorbaciov, che ha 91 anni, e contrariamente a quanto accaduto nel 2014, non si è espresso sulla guerra in Ucraina iniziata il 24 febbraio di quest’anno, soffre di diabete e ha problemi ai reni, ha aggiunto, citato da Gazeta.ru. Eè stata anche diffusa una immagine di Gorbaciov, nel suo letto d’ospedale, con accanto Grinberg.

Gorbaciov è in ospedale da due settimane

l rappresentante della Fondazione Gorbaciov, Vladimir Polakov, citato venerdì dall’agenzia russa RIA Novosti, ha smentito le notizie di un grave deterioramento della salute dell’ex e unico presidente dell’URSS. “Non commentiamo mai la salute di Mikhail Sergeyevich. In questo caso, tuttavia, posso dire che ciò che appare in questi canali [su Telegram] non è vero”, ha affermato Polakov.

Il riferimento è al canale russo Mash Telegram che ha riportato come il 91enne ex presidente dell’Urss soffra di ripetuti problemi di salute, in particolare ai reni, che rendono necessarie delle continue dialisi. Gorbaciov, sarebbe ricoverato in ospedale da quasi due settimane.

Gli auguri di Putin a Gorbaciov per i 90 anni

I rapporti tra Putin e Gorbaciov sono formalmente impeccabili. In occasione dei 90 anni di Gorbaciov, il 2 marzo 2021, su un messaggio di auguri pubblicato online dal Cremlino Vladimir Putin ha voluto fare gli auguri a Gorbaciov. Putin aveva sottolineato la sua importanza nella storia del mondo: “Lei appartiene di diritto alla costellazione degli uomini di Stato notevoli, distinti ed eminenti dei tempi moderni che hanno esercitato un’influenza significativa sul corso della storia della patria e del mondo”.

In passato però il padre della perestroika ha ha spesso criticato Putin per le sue tendenze autoritarie. Si era anche scagliato contro il partito putiniano Russia Unita affermando che “assomiglia alla peggior copia del Pcus”.