Putin evita il confronto con i cittadini russi: slitta l’annuale “Linea diretta” con il presidente

Slitta la “Linea diretta con Vladimir Putin”, l’evento in cui, ogni anno, il Presidente russo risponde in diretta e per quattro ore alle domande di tutti i russi. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ammesso che la data «non è ancora stata fissata». È certo comunque che l’evento non si terrà prima del mese di luglio. «È un evento molto complesso ed esteso. I preparativi sono in corso, ma entreranno nella fase finale solo dopo che si fisserà una data», ha chiarito Peskov.

Salta la “Linea diretta con Putin”: è la prima volta in 18 anni

Si tratta della prima volta in 18 anni, come ricordato dal Moscow Times, in cui si registra il rinvio dell’annuale maratona telefonica del presidente russo con i cittadini. In precedenza il governo russo aveva annunciato che la Linea diretta si sarebbe tenuta nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo del 15-18 giugno. Ancora il Moscow Times ha ricordato che un altro regolare evento presidenziale, il discorso di Putin all’Assemblea federale russa, è stato rinviato in aprile senza che da allora fosse fissata una nuova data.

Quattro ore di maratona per rispondere alle domande dei russi

La “Linea diretta con Putin”, che va in onda su diversi canali tv, radio e web, si tiene ogni anno dal 2001, sebbene sia saltata nel 2004, nel 2012 e, poi ancora nel 2020, a causa della pandemia. Lo scorso anno si è svolta il 30 giugno ed è durata 3 ore e 42 minuti, durante i quali Putin ha risposto a 68 degli oltre 2 milioni di domande pervenute e che spaziavano da questione personali, come quali fossero i giochi preferiti da Putin quando era bambino, a questioni di politiche, come quale Russia il presidente sogni di trasmettere alle generazioni future.