L’appello di Berlusconi per i ballottaggi: «Non sprecate l’occasione: votate centrodestra» (video)

Videoappello di Silvio Berlusconi in vista dei ballottaggi. Il Cav, dai suoi profili social, si è rivolto ai cittadini invitandoli prima di tutto a partecipare al voto e poi rassicurandoli sul fatto che scegliere i candidati del centrodestra significa scegliere «sindaci capaci, preparati, esperti, operosi».

L’appello di Berlusconi per i ballottaggi

«Care amiche e cari amici, vi voglio rivolgere un appello dal profondo del cuore. Non trascurate questa occasione importante e democratica con la quale avrete la possibilità di determinare il futuro della vostra città, il suo sviluppo ordinato, la qualità delle vostre vite e di quella dei vostri figli», ha detto il leader azzurro, sottolineando che «se sceglierete i nostri candidati, quelli del centrodestra, sarete certi di essere governati da sindaci capaci, preparati, esperti, operosi, che conoscono bene la vostra città». «Votare lo schieramento avversario invece – ha aggiunto – significherebbe consegnare le vostre città a sindaci con le mani legate da maggioranze divise su tutto e tenute insieme solo dalla sete di potere».

«Il centrodestra offre il buongoverno, a sinistra solo sete di potere»

«Quello che il centrodestra vi offre è semplicemente il buongoverno della vostra città», ha proseguito il Cav, chiarendo che «non possiamo permetterci di avere sindaci improvvisati e impreparati, questo è il tempo di personalità capaci, operose, esperte e competenti. Per questo vi chiedo di non sprecare questa occasione di votare e di far votare dai vostri cari, i vostri amici e conoscenti i candidati sostenuti dal centrodestra in tutti i Comuni».

Il Cav contro «la piaga dell’astensionismo»

Ma con altrettanta forza il Cav ha stigmatizzato la «piaga dell’astensionismo» e quell’election day che certo non la contrasta. «Domenica prossima molti di voi saranno chiamati a votare per i ballottaggi. Purtroppo, nonostante la nostra ferma contrarietà, vi faranno votare in un’unica giornata di giugno con temperature da record. Una scelta che non aiuta certamente a diminuire e a combattere l’elevato tasso di astensionismo, che è una vera piaga del nostro sistema democratico», si legge sul profilo Facebook di Berlusconi, che ribadisce: «Dovete scegliere i candidati del centrodestra».