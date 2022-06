Guccini a 81 anni si dice stanco della musica, ma apprezza i Maneskin: “Mia moglie sa tutto su di loro” (video)

“La musica non la sopporto più, proprio non la sopporto nella maniera più assoluta. Mia moglie ascolta molto, è molto esperta anche di queste ultime tendenze: credo che sappia tutto sui Maneskin, se così si chiamano”: lo ha detto Francesco Guccini, ospite d’onore della seconda giornata del festival ‘La città dei lettori’ in corso a Villa Bardini a Firenze, dove è stato accolto da una standing ovation del pubblico.

Guccini svela che la moglie è una fan dei Maneskin

Il cantautore bolognese, che ha 81 anni, premette che ascolta ancora musica, ma del genere della sua giovinezza. “Ogni tanto mi capita di ascoltare rock and roll degli anni ’50, mi piace moltissimo” Guccini ha presentato il suo nuovo romanzo “Tre cene (L’ultima invero è un pranzo)” (Giunti editore): tre momenti di convivio e tre storie che raccontano il nostro Paese, dai poveri anni Trenta alla disillusa fine del Novecento, passando dalle speranze dei Settanta.

Il cantautore e la malattia che lo ha reso quasi cieco

Guccini ha confessato davanti al pubblico anche i suoi problemi di salute. “Purtroppo mi son beccato la maculopatia bilaterale, in tutti e due gli occhi – ha rivelato il cantautore – Ci vedo a camminare ma fino a un certo punto e quindi non riesco più a leggere. Con il computer riesco a leggere, perché ingrandisce le lettere e riesco anche a scrivere. Ma come mi manca la lettura di un libro! Ho gli audiolibri, ma non sono la stessa cosa. Non riesco neanche a leggere più il giornale e questo mi dà una grande sofferenza, perché leggevo, leggevo, leggevo. La mia vera professione è quella di leggere dei libri”.

C’è da aggiungere che la moglie di Guccini è in nutrita e folta compagnia: i Maneskin sono ormai un fenomeno globale. Il loro ultimo brano Supermodel è presente letteralmente nelle classifiche di mezzo mondo. Nel corso del loro tour europeo, dopo la tappa in Germania, due giorni fa si sono esibiti in un concerto in Lituania. A Vilnius davanti a una folla di diverse migliaia di spettatori ci sono stati anche momenti di tensione e incidenti.