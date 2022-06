Assalto dei vandali alle fontane di Roma: bagno in topless e pipì nella fontana delle Naiadi (video)

Ancora scene di degrado dalla Capitale. Anche stavolta, come avvenuto settimane fa, un video di Welcome to favelas, mostra come sia possibile a Roma mancare di rispetto a monumenti secolari. La volta scorsa era una fontana cinquecentesca a Trastevere dove una tizia si depilava. Stavolta è la ben nota Fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica ad essere presa di mira. C’è una donna in topless e un altro che si fa il bagno mentre un altro ancora orina tranquillamente nell’acqua. Sono ubriachi, forse drogati. Sicuramente su di giri. Il video lo ha postato anche Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb, con questo commento: “Lei praticamente nuda, lui urina dentro la Fontana delle Naiadi (Piazza della Repubblica, Roma). Una Nazione non può considerarsi civile se non è in grado di punire severamente sfregi del genere al nostro patrimonio culturale. Che schifo”.

La fontana risale alla fine dell’800 e la sua costruzione fu accompagnata da polemiche. La vasca, come ricorda il sito Rerum romanorum, fu costruita in breve tempo per essere pronta durante la visita di Guglielmo II del 1888 e venne progettata da Alessandro Guerrieri. Le quattro ninfe sono opera dello scultore palermitano Mario Rutelli.

Al momento della sistemazione iniziarono le polemiche, di parte cattolica, sulla eccessiva sensualità delle figure femminili, viste come un affronto liberal-massonico alla sacralità della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

La gente era così curiosa di vedere le statue che nella notte del 10 febbraio del 1901 furono rotte le staccionate che avvolgevano la fontana per poter mostrare le opere. Nel 1909 in previsione del cinquantenario dell’Unità d’Italia fu deciso di realizzare il gruppo centrale a coronamento della fontana, sempre affidato allo scultore palermitano.