FdI in prima linea per gli ucraini, Rampelli: «Nuovo carico di aiuti umanitari in partenza da Roma»

FdI in prima in linea per aiutare il popolo ucraino. «Grazie alla cooperazione con Le Misericordie, il Modavi Roma nell’ambito del progetto umanitario “Kiev chiama Roma risponde” e della campagna nazionale “Aiutiamo il popolo ucraino” organizzata dal Dipartimento Terzo Settore di Fratelli d’Italia coordinato dalla deputata Maria Teresa Bellucci insieme a Gioventù Nazionale, è stato predisposto un ulteriore carico di alimenti e prodotti igienizzanti offerti da case farmaceutiche e industrie produttrici che hanno deciso partecipare al progetto con prodotti utili per continuare il nostro sostegno alla popolazione ucraina ancora sotto la morsa della guerra». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

FdI, raccolti otto bancali di prodotti alimentari e farmaceutici

A oggi, sono stati raccolti otto bancali di prodotti di genere alimentare e farmaceutico. In particolare, hanno aderito all’iniziativa la Centrale del Latte con 1728 litri di latte UHT, Gentilini con 336 confezioni di biscotti, il laboratorio farmaceutico Krymi con 226 scatole di prodotti di igiene personale e gel igienizzante. Questo carico, giunto al confine della Polonia attraverso Le Misericordie, sarà distribuito in Ucraina dalla Fondazione Ridni e Domus Orientalis. «A questi donatori e operatori – ha detto il presidente di FdI Roma Massimo Milani – il ringraziamento per la generosità dimostrata».

Bellucci: «I bambini sono le vittime che pagano il prezzo più caro»

«Il nuovo invio di beni di prima necessità, destinato specificatamente ai bisogni dei bambini ucraini, dà ulteriore forza alla campagna “Aiutiamo il popolo ucraino”– spiega la deputata Maria Teresa Bellucci capogruppo della Bicamerale Infanzia e Adolescenza e responsabile nazionale del Dipartimento Terzo settore di FdI – risponde alle richieste di aiuti degli Enti del Terzo Settore ucraini che abbiamo raccolto durante la missione umanitaria a cui ho partecipato a Leopoli. I bambini sono certamente le vittime che pagano il prezzo più caro degli orrori della guerra e hanno bisogno di tutto il nostro impegno per essere protetti e tutelati».

Ottaviano: «Esempio di concretezza»

«Continua l’azione di solidarietà a sostegno delle popolazioni in difficoltà – ha aggiunto Gianni Ottaviano referente del progetto – Ad aprile la carovana umanitaria di Modavi Roma ha consegnato presso il centro di raccolta di Rzeszow (Polonia) migliaia di prodotti alimentari e di prima necessità. La generosità di cittadini e imprese romane hanno dato esempio di concretezza a sostegno per le popolazioni da mesi stremate dalla guerra».