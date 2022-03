Ucraina, approvato l’emendamento Bellucci (FdI): i reporter potranno acquistare i giubbotti antiproiettile

I giornalisti inviati in guerra in Ucraina potranno acquistare i giubbotti antiproiettile: la Camera ha approvato un emendamento della parlamentare di FdI Maria Teresa Bellucci. «L’approvazione del mio emendamento al Decreto Ucraina – dichiara la parlamentare, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali della Camera – è un passo avanti fondamentale per garantire ai giornalisti, ai fotoreporter e ai video reporter di operare in sicurezza nel teatro ucraino attraverso l’acquisto di giubbotti antiproiettile, in deroga con quanto disposto dall’art. 28 del Tulps».

Giornalisti, approvato l’emendamento Bellucci

E poi ancora. «La vicenda del reporter americano e filmmaker Brent Renaud ucciso a Irpin, vicino a Kiev e il pesante attacco subito da una troupe di Skynews hanno imposto una seria riflessione sulle condizioni di sicurezza in cui i professionisti dell’informazione svolgono il loro compito. L’emendamento a mia prima firma approvato dalla Camera prevede – per tutto l’anno 2022 e per coloro che sono inviati in servizio sul territorio ucraino – di poter beneficiare della vendita di strumenti di difesa passiva come i giubbotti antiproiettile. Difendere la libertà d’informazione significa anche proteggere i giornalisti, i fotoreporter e i videoreporter. Proteggendo loro noi proteggiamo la verità dall’abuso di potere, dalle bugie e dalla propaganda di guerra».