Sgarbi batte ancora Scanzi in tribunale. “Capretta molesta” non era un’offesa, archiviata la querela

incassa una nuova vittoria nella sua guerra, a distanza,, “prezzemolino” televisivo per conto del “Fatto Quotidiano” di Marco Travaglio. Il Gip del Tribunale di Macerata – c ome già aveva fatto lo scorso 29 ottobre il Tribunale di Enna – ha ritenuto che le frasi di Sgarbi pronunciate in due video (postati sul proprio profilo facebook in data 11 e il 12 maggio 2020) non siano punibili perché pronunciate “in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui”. Ovvero, in risposta alle offese, documentate, rivoltegli da Scanzi in programmi tv come Carta Bianca.