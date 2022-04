Isola dei famosi, Silvano dei Cugini di Campagna torna a casa: espulso dopo la bestemmia

Neanche il tempo di arrivare in Honduras che già deve fare le valigie. Silvano dei Cugini di Campagna, storico membro del gruppo pop fondato a Roma nel 1970, è stato espulso dall’Isola dei famosi 2022 dopo aver bestemmiato in diretta.

Isola dei famosi, la decisione di Mediaset e Canale 5

«A causa dell’uso di un’espressione blasfema, Silvano Michetti è definitivamente espulso dal gioco – si legge sul sito ufficiale del reality – In seguito ad attente verifiche Mediaset e Canale 5 hanno deciso di prendere un provvedimento nei confronti di Silvano dei “Cugini di Campagna”». «È stato infatti confermato che nel corso della diretta di lunedì sera il concorrente, appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, ha usato un’espressione blasfema – scrivono ancora – Per questo motivo, Silvano Michetti verrà definitivamente espulso da L’Isola dei Famosi. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile».

Isola dei famosi: espulso Silvano dei ‘Cugini di campagna’ per espressione blasfema. pic.twitter.com/jyFo1k1aC5 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) April 6, 2022

Cosa è accaduto

Lo scorso lunedì 4 aprile Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono sbarcati in Honduras e hanno raggiunto i naufraghi del reality. Silvano si è trovato a polemizzare con l’inviato sulla spiaggia dell’Honduras, Alvin.

Michetti si era lanciato dall’elicottero insieme a Nick Luciani, storico compagno di band, quando Alvin gli ha domandato come avesse fatto ad arrivare sull’Isola. “Nuotando”, la risposta. “Eh ma noi ti abbiamo visto con il barchino”, lo ha incalzato l’inviato. Ed ecco la reazione. Come si legge sul comunicato di Mediaset, Michetti “ha usato un’espressione blasfema”. La frase è rimbalzata ovunque sui social. È scoppiato il caso, ed è partita la polemica con molti che hanno chiesto l’espulsione di Michetti. Ora è arrivato il provvedimento. Come ricorda Repubblica, il regolamento del reality è chiaro su questo tipo di esternazioni che già in passato punirono l’attore toscano Massimo Ceccherini nel corso della dodicesima edizione dell’Isola nel 2006.