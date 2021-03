Ascolti tv, la Nazionale e l’Isola dei Famosi battono Roberto Benigni che legge Dante (video)

La partita Italia-Irlanda del Nord, trasmessa da Rai1 e valevole per le qualificazioni ai Mondiali, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 6.129.000 telespettatori e il 22,64% di share. Su Canale 5 la quarta puntata dell’’Isola dei Famosi‘ ha ottenuto invece 3.370.000 telespettatori e il 19,27%. Terzo piazzamento per Rai3 che con la lettura di Roberto Benigni de ‘Il Quinto dell’Inferno’ davanti a Mattarella ha interessato 1.969.000 telespettatori con l’8,24% di share. Non sono mancate battute contro il Pd. La prima volta che Benigni aveva letto lo stesso brano di Dante era stato nel 2007: sono passati quindici anni.

IL VIDEO DI BENIGNI CHE LEGGE DANTE AL QUIRINALE

Sulla “Sette” Formigli perde il duello con Del Debbio

Appena fuori dal podio Italia 1 che con ‘La fabbrica di cioccolato’ ha registrato 1.774.000 telespettatori e il 7,43% di share, mentre Retequattro con ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio ne ha conquistati 1.001.000 pari al 5,4%. Su La7 ‘Piazza Pulita’ di Corrado Formigli è stata scelta da 821.000 telespettatori con il 4,41% e Rai2 con ‘Anni 20’ ha totalizzato 496.000 telespettatori e il 2,01% di share. Su Nove il doppio appuntamento con ‘Cambio moglie’ ha registrato 372.000 telespettatori con l’1,41% nel primo episodio, e 232.000 con l’1,48% nel secondo. Tv8 chiude la classifica del prime time con ‘Madame’ che ha ottenuto 356.000 telespettatori e l’1,39%.

Nell’access prime time ‘Striscia la notizia’ di Canale 5 ha ottenuto 4.319.000 telespettatori e il 15,55% di share. Nel preserale ‘Avanti un altro!’ di Canale 5 ha registrato 4.690.000 telespettatori e il 22,42% di share, mentre la celebrazione del ‘Dantedì’ su Rai1 ha interessato 3.331.000 telespettatori e il 15,56%.

Nel complesso le reti della Rai hanno conquistato la prima serata, con 10.453.000 telespettatori e il 38,48% di share, mentre i canali Mediaset si sono aggiudicati la seconda serata, con 5.377.000 telespettatori e il 45,82%, e le 24 ore con il 36,3% di share e 3.918.000 telespettatori.