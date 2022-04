Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis dice “Bravo” a Luxuria: rischia l’eliminazione per omofobia (video)

Sui Social, il nemico pubblico del giorno è Nicolas Vaporidis. L’attore protagonista di Notte prima degli esami, attuale concorrente dell’Isola dei famosi 2022 è precipitato nel gradimento del manicheo pubblico di Twitter, Instagram e Facebook: un gradino sotto Putin, meglio solo di Paolo Diomede, lo scellerato (ex) comico di Zelig. Ma fare peggio dell’autore di quella infame battuta su una donna morta, è quasi impossibile.

Per capire come sia messo male l’attore romano basta leggere la pagella dei concorrenti dell’Isola dei famosi sul Corriere della Sera. «Punzecchiato da Vladimir Luxuria («Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume») Nicolas Vaporidis si è rivolto a lei al maschile: «Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta, caro Vladimir, abbi rispetto delle mie opinioni». «Intanto di’ “cara Vladi” – ha subito replicato l’opinionista -, se vogliamo parlare di rispetto». Una brutta caduta di stile di cui l’attore non si è nemmeno scusato: «Cara Vladi, vai cara Vladi prenditi questo applauso».

Ora Nicolas Vaporidis rischia l’eliminazione

Sui social la polemica è continuata e pure esplosa, tanto che molti utenti, arrabbiati con Nicolas Vaporidis, si stanno organizzando per coalizzarsi e votare contro di lui alla prossima eliminazione. Una bufera che, però, non ha avuto ripercussioni positive nella classifica degli ascolti. Infatti, la quarta puntata de L’Isola dei Famosi su Canale 5 ha ottenuto 2.380.000 telespettatori e uno share del 15,73%, finendo letteralmente raddoppiata dalla nuova stagione di Don Matteo, che ha ottenuto 6.541.000 telespettatori e uno share del 29,9%.

Al di là delle polemiche, secondo Affari italiani, l’attore romano rischia addirittura di essere cacciato dal programma per appellato al maschile l’ex parlamentare di Rifondazione comunista. Di seguito il video con il momento incriminato dello scontro in diretta tv.