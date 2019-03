Isola dei Famosi, la Marcuzzi finisce sotto processo: «Ti dovrebbero licenziare»

Non si placa la bufera scatenata da quanto avvenuto all’Isola dei Famosi con Riccardo Fogli e il presunto tradimento della moglie. In molti hanno criticato quel video di Fabrizio Corona, mandato in diretta, che ha spiazzato e fatto scoppiare in lacrime l’artista 70enne. Delle teste a Mediaset sono saltate, l’ex fotografo dei vip ha organizzato una conferenza stampa per chiedere scusa, sebbene abbia difeso il suo videomessaggio dal punto di vista lavorativo, consapevole di aver fatto la cosa peggiore della sua vita. In tutto questo non è passato inosservato il silenzio di Alessia Marcuzzi che da allora ha deciso di non parlare di quanto accaduto, né via social né in via ufficiale. Ha optato per il silenzio, secondo qualcuno con la speranza che la gente curiosa non si faccia scappare la puntata del reality di questa sera, in cui potrebbe dire la sua, alzando così l’audience di una edizione che non sta facendo scintille.

Marcuzzi sott’accusa

Già all’indomani della messa in onda di quel video, la conduttrice è stata messa alla gogna sui social per aver «scritto il peggior momento della televisione italiana» commenta Anna su Facebook. Da allora non ha parlato e anche sui social è apparsa poco. Di solito posta una foto e più ogni giorno. L’ultima foto postata sul suo profilo Instagram è invece di 4 giorni fa, su Twitter l’ultimo messaggio è del 4 marzo così come su Facebook. Non ha rilasciato interviste né una nota, per chiedere scusa, come vorrebbero sui social. Chissà se questa sera, durante la diretta, prenderà davvero posizione su quanto accaduto. Fatto sta che sui social la gogna continua e non sono pochi quelli che la insultano e vorrebbero che fosse licenziata: “Sei da licenziare, sei finta…”, “Ti auguro di soffrire così come hai fatto soffrire Riccardo e la sua famiglia, sei immorale e di cattivo esempio, spero che Mediaset prenda seri provvedimenti nei tuoi riguardi … vergognati!!”, “Sensibilità zero…”, “Nasconditi che è meglio non hai neanche le pa..e per chiedere scusa sei finita Marcuzzi finirai nel dimenticatoio non sei all’altezza”, “Non hai dignità … sei misera!!!”. Sono invece davvero pochi quelli che la difendono, soprattutto appellandosi al fatto che chi sceglie di partecipare a un reality deve mettere in conto ciò che accade fuori mentre è via.