Il presidente della Cei, guarito due volte dal Covid, Giovedì Santo laverà i piedi agli operatori sanitari

Il presidente della Cei Gualtiero Bassetti che è guarito due volte dal Covid, Giovedì Santo laverà i piedi a dodici operatori sanitari. Accadrà nella Messa in Coena Domini, nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia, nella quale torna il rito della lavanda dei piedi dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Il cardinale Bassetti, che è anche arcivescovo di Perugia, la Domenica di Pasqua celebrerà nella concattedrale di Città della Pieve, recandosi il giorno seguente, Lunedì dell’Angelo, in pellegrinaggio a Roma, in Piazza San Pietro, per l’incontro dei ragazzi italiani con il Papa.

La Veglia pasquale il 16 aprile

Il 16 aprile, alle 22, la Veglia pasquale nella Notte Santa con i riti della benedizione del fuoco, dell’accensione del cero pasquale e della benedizione dell’acqua battesimale. Durante la liturgia riceveranno dal cardinale l’iniziazione cristiana tre catecumene di nazionalità albanese, iraniana e italiana, della parrocchia perugina di San Donato all’Elce, dove hanno svolto negli ultimi due anni il cammino di preparazione.

Il presidente della Cei: messaggio per i suoi 80 anni

Il 7 aprile, nel giorno dei suoi 80 anni, Gualtieri ha mandato un messaggio. «Ringrazio il Signore per avermi concesso di tagliare questo traguardo, circondato dall’amore di tutte quelle persone che Egli ha voluto mettere sulla mia strada. In questi anni – ha detto Bassetti – ho sperimentato la bellezza dell’incontro e del camminare insieme. Anche se a volte non sono mancate le fatiche, ho sempre cercato di incarnare la tenerezza e di vivere il mio servizio – da sacerdote, da rettore del Seminario, da vescovo e poi da presidente della Cei – come un dono».

«La vocazione è fatta di incontri»

E poi ancora. «Sull’esempio dei preti delle povere contrade dell’Appennino tosco-emiliano, sempre disponibili ad ascoltare e ad aiutare, che sono stati per me un grande esempio di fede e di abnegazione. La vocazione, del resto, è fatta di incontri, contatti, parole, sguardi, rimproveri, sorrisi, è fatta soprattutto da qualcuno che quella vocazione l’ha accolta e vissuta. Un prete presuppone sempre un altro prete: è così che il Signore ti fa capire quello che vuole da te. Ciascuno di noi è un piccolo tassello chiamato a ricomporre quel mosaico che è il volto di Cristo nella storia». Dopo Bassetti, il prossimo 13 aprile, compirà 80 anni anche il cardinale Ricardo Blázquez Pérez. Il Collegio cardinalizio formato da 211 cardinali sarà dunque composto da 117 elettori e 94 non-elettori.