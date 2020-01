E fortuna che i bergogliani sarebbero buonisti e tolleranti. Il presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti, ha evocato la scomunica per chi osa criticare Papa Bergoglio dentro la Chiesa cattolica. «Non vi sta bene l’attuale Pontefice? La porta è quella…». È quanto l’alto prelato di fatto dice in uno “sfogo” espresso davanti ai mass media. «Se a qualcuno non piace questo Papa lo dica perché è libero di scegliere altre strade. Criticare va bene ma questo distruttismo no». Bassetti è anche arcivescovo di Perugia. E lancia questo pesante avvertimento incontrando i giornalisti nel capoluogo umbro. E ciò in occasione dei festeggiamenti della categoria per San Francesco di Sales. Lo sfogo è stato ripreso dal sito para-vaticano Il Sismografo.

“C’è troppa gente – ha aggiunto – che parla del Papa e a qualcuno io ho detto ‘fai la scelta di evangelico, se non ti va bene la Chiesa cattolica, se è troppo stretta questa barca’. I nostri fratelli protestanti non hanno né il Papa né il vescovo, ognuno faccia le sue scelte. Scusatemi per lo sfogo ma l’obiettivo di tutti deve essere quello di cercare risposte per il bene della Chiesa e dell’umanità”.

È un attacco di una violenza inaudita, se consideriamo il ruolo che Gualtieri ricopre all’interno della Chiesa. Il suo non è infatti lo “sfogo” di uno qualsiasi. Ma un’invettiva in piena regola del presidente dei vescovi italiani. Qualcosa che assomiglia a una scomunica.

Che Bergoglio e i bergogliani non siano affatto tolleranti è cosa nota. E, a quanto si sa, nell’inner circle del Papa non vanno tanto per il sottile. Ad accelerare le critiche a Bergoglio è stato il recente Sinodo per l’Amazzonia, da molti giudicato sproporzionato e fuori luogo per la Chiesa. Lo scrittore Antonio Socci nel suo ultimo libro, Il dio mercato, la Chiesa e l’Anticristo (Rizzoli), accusa il Papa di appiattire il messaggio evangelico alle ideologie del mondo. E richiama il libro del filosofo russo Vladimir Soloviev dove si dipinge la figura dell’Anticristo. Si va sul pesante, nel mondo cattolico, da quando c’è Bergoglio a Santa Marta…