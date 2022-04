L’elemosiniere del Papa trascorre la Domenica delle Palme a Kiev per portare un’ambulanza

Domenica delle Palme a Kiev. Il cardinale polacco Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Papa amico dei centri sociali, partirà nuovamente per l’Ucraina. Dove porterà una seconda ambulanza dono del Pontefice. Dal Vaticano fanno sapere che è la terza volta che il cardinale si reca nel Paese in guerra, passando dalla Polonia, dove è nato. Questa la mèta del viaggio è la capitale Kiev.

L’elemosiniere del Papa domani a Kiev

Oltre alla consegna dell’ambulanza, il programma prevede la celebrazione del cosiddetto Triduo pasquale, restando in Ucraina per tutta la Settimana Santa. Krajewski celebrerà l’evento con i fedeli che soffrono per la guerra “sacrilega. Come l’ha più volte definita papa Francesco. Che ha avuto settimane fa un colloquio telefonico con Zelensky, che lo ha invitato a Kiev. Iniziativa che Mosca ha consigliato di non intraprendere.

Il dono dell’ambulanza benedetta dal Pontefice

Sul volo di ritorno da Malta, il Papa aveva parlato di una seconda ambulanza che l’elemosiniere pontificio avrebbe consegnato in Ucraina. Domani è prevista la partenza del mezzo, anche questo benedetto dal Papa. Ssarà guidato dallo stesso Krajewski ed è dotato di attrezzature mediche all’avanguardia. come defibrillatori per i più piccoli. Che l’ospedale romano Bambino Gesù ha provveduto a donare. Il convoglio arriverà nel cuore della città martoriata e assediata dalle truppe russe. Che però resiste senza tregua.

Il cardinale polacco amico del centri sociali